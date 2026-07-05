Koja zanimanja dominiraju među kandidatima 'Love Islanda'?

Nije iznenađenje da zanimanja usko povezana s fizičkim izgledom dominiraju popisom najpoželjnijih. Na apsolutnom prvom mjestu nalaze se modeli, koji su činili čak 16 posto svih dosadašnjih sudionika. Bivša misica Velike Britanije Zara Holland i model Jess Hayes samo su neke od onih koje su svoje iskustvo pred kamerama unovčile ulaskom u vilu. Ipak, pojam 'model' u kontekstu showa vrlo je širok. Dok su neki, poput Jamieja Jewitta, radili kampanje za Toma Forda i Calvina Kleina, drugi su pod tim nazivom predstavljali suradnje s brendovima na društvenim mrežama.

Odmah uz bok modelima stoje osobni treneri. S obzirom na to da je show poznat po prikazivanju natjecatelja u zavidnoj fizičkoj formi, logično je da su producentima privlačni oni koji su svoje živote posvetili vježbanju. Više od 35 fitness entuzijasta, poput Adama Collarda i Gabby Allen, prošetalo je vilom, a njihova disciplina i tjelesna sprema često su bili tema razgovora. Treću granu ovog 'svetog trojstva' čini industrija ljepote. Vizažisti, frizeri, kozmetičari te tehničari za nokte i trepavice čine značajan dio postave. Pobjednica Amber Gill i popularna natjecateljica Kaz Crossley samo su neke od djevojaka koje su svoje vještine uljepšavanja pretvorile u uspješnu karijeru i prije ulaska u show.

Sportaši su još jedna kategorija koja redovito pronalazi put do slavne vile. Njihova kompetitivna priroda i timski duh unose posebnu dinamiku u odnose. Od boksača poput Tommyja Furyja do košarkaša kao što je bio omiljeni Ovie Soko, sportski duh se pokazao kao vrlo gledljiv materijal. Ipak, jedna sportska grana se posebno ističe - nogomet. Više od dvadeset profesionalnih i poluprofesionalnih nogometaša zamijenilo je travnjak ležaljkama uz bazen.

Njihove priče često su vrlo zanimljive. Finn Tapp, pobjednik šeste sezone 'Love Island UK', toliko je potajno otišao na snimanje da njegov klub, Oxford City, nije imao pojma gdje je nestao. Treneri su mu slali poruke s upitom gdje je, dok je on već bio u Južnoj Africi. Klub je kasnije najavio da će u buduće ugovore igrača uvoditi posebne klauzule koje reguliraju sudjelovanje u reality showovima. S druge strane, Toby Aromolaran, igrač kluba Hashtag United, imao je punu podršku svog tima, koji je njegov odlazak vidio kao životnu priliku.

Iako se čini da su samo 'vizualno atraktivna' zanimanja dobrodošla, podaci otkrivaju da i kandidati s klasičnim uredskim poslovima imaju svoje mjesto pod suncem. Stručnjaci za marketing, poput Chloe Burrows, te savjetnici za strateški marketing, kao Matthew MacNabb, dokaz su da producenti traže i elokventne natjecatelje koji znaju kako 'prodati' sebe i svoju priču.

Jedno od najzanimljivijih zanimanja koje se redovito pojavljuje jest agent za nekretnine. Faye Winter, jedna od najupečatljivijih natjecateljica, radila je kao menadžerica za iznajmljivanje i priznala je da je svoj posao pokušavala učiniti što sličnijim popularnoj seriji 'Selling Sunset', dolazeći na sastanke u minicama i s dekolteom. S druge strane, Teddy Soares je prije ulaska u vilu radio kao viši savjetnik u jednoj financijskoj tvrtki u Manchesteru, što pokazuje da i vrlo ozbiljne profesije mogu biti odskočna daska za reality karijeru. Iznenađujuće, ali čak su i studenti česti gosti, spremni staviti doktorate i studij medicine na pauzu zbog prilike za ljubav i slavu.

Na kraju, tu je i kategorija koja najviše odudara od glamura - kvalificirani radnici, odnosno 'majstori'. Oni su, prema nekim analizama, druga najčešća profesija u vili. Vodoinstalater Jake Cornish i zidar Liam Reardon pokazali su da šarm ne poznaje profesionalne granice. Dokaz je to da, iako određeni obrasci postoje, 'Love Island' ipak traži šaroliku paletu osobnosti. Bilo da dolazite iz teretane, s nogometnog terena ili gradilišta, čini se da su samopouzdanje i spremnost na dramu i dalje najvažnije kvalifikacije.

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