Koji je islander najbolje upamtio detalje o svojoj djevojci? Jedan je briljirao, dok su neki potpuno zakazali

U vili prve sezone regionalnog dating showa Love Island Adria islanderi su se okušali u novom izazovu koji je otkrio koliko dobro dečki zapravo poznaju svoje partnerice. Dok su odgovarali na pitanja o djevojkama s kojima su u paru, neki su pokazali da su itekako pažljivo slušali svoje bolje polovice, a drugi su se našli pred nešto težim zadatkom.
Dečki su morali odgovoriti na niz pitanja o svojim partnericama, od njihove visine i omiljene hrane do mjesta iz kojeg dolaze. Na popisu su se našla i nešto osobnija pitanja, poput imena njihovih roditelja te informacija o braći i sestrama.
Gašperova uvjerljiva pobjeda oduševila Anju
Najboljim se u izazovu pokazao Gašper, koji je prikupio najviše točnih odgovora i tako dokazao da svoju partnericu Anju poznaje bolje od ostalih islandera. Njegov rezultat posebno je razveselio Anju.
"Ja sam toliko ponosna na tebe. Stvarno sam ponosna jer sam za neke stvari mislila da nećeš znati. Da nećeš upamtiti imena roditelja. Trebao si napisati i ime brata da znaju da si i to zapamtio", kazala je Anja Gašperu nakon pobjede.
Priznala je i da joj je njegov uspjeh posebno značio jer je izazov pokazao koliko su se njih dvoje zapravo dobro upoznali tijekom boravka u vili.
"Dobar mi je bio osjećaj kad si pobijedio jer je taj izazov baš pokazao koliko se mi dobro znamo", dodala je Anja.
Razgovori koji nadilaze površinske teme
Gašper se složio sa svojom partnericom, istaknuvši kako njihov odnos ne počiva samo na površnim razgovorima, već i na temama koje im omogućuju da se bolje upoznaju i povežu.
"Ali mi pričamo o svemu, i dubljim temama i šalama. Mislim da stvarno sve pričamo i upoznajemo se", zaključio je Gašper.
Čini se da su Gašper i Anja tijekom zajedničkog vremena u vili uspjeli izgraditi odnos u kojem jedno o drugome znaju mnogo više nego što bi se možda očekivalo. Njegova pobjeda u izazovu tako je bila svojevrsna potvrda njihove bliskosti, a Anjina reakcija pokazala je koliko joj znači činjenica da je Gašper doista sluša i pamti detalje o njezinu životu.
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