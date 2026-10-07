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Love Island Adria

Komentari gledatelja unijeli opći kaos: Publika želi ispitati kemiju između Alje i Anthonyja!

Nakon burnih sukoba i raščišćavanja odnosa u vili Love Island Adria, situacija među kandidatima postaje sve zamršenija. Novi izazov u kojem su Islanderi čitali komentare gledatelja izazvao je pravu pomutnju i otvorio pitanja o skrivenim simpatijama

RTL.hr
07.10.2026 22:45

U najnovijem zadatku, kandidati su se suočili s anonimnim komentarima publike s društvenih mreža. Kroz igru su morali pogađati na koga se pojedini komentari odnose, što je odmah podiglo tenzije i natjeralo ih na preispitivanje tuđih namjera. Jedan od najintrigantnijih komentara jasno je dao do znanja da gledatelji priželjkuju neočekivani romantični rasplet.

Gledatelji su poručili kako im treba malo drame i da žele da se stvarno ispita kemija između Alje i Anthonyja. Ovaj trenutak iznenadio je mnoge u vili, a posebno same aktere koji su do tada svoju pozornost usmjeravali prema drugim osobama.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Reakcije na neočekivani interes publike

Nakon što je pročitana poruka, uslijedile su detaljne analize tko s kim zapravo ima iskrenu povezanost. Anthony se našao pod povećalom, pokušavajući opravdati svoje postupke i obraniti se od optužbi da taktizira. Priznao je da osjeća pritisak zbog tuđih mišljenja, ali je pokušao ostati dosljedan. "Već sam poljubio, ali ne znam kako je to", rekao je pred ostalima, naglasivši pritom da je njegov glavni prioritet i dalje Alisa.

Anthony, Alja, Love Island Adria
Anthony, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

S druge strane, djevojke u vili nisu bile potpuno uvjerene u njegovu iskrenost. U međusobnim razgovorima komentirale su kako je on već više puta pokazao ponašanje koje budi sumnju te su sugerirale da bi možda trebalo opreznije pristupiti cijeloj priči. Unatoč tome, nekoliko je sudionika priznalo da se određena iskra između Alje i Anthonyja zaista može primijetiti.

Anthony, Alja, Love Island Adria
Anthony, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako je privlačnost naizgled prisutna, ostaje upitno je li to dovoljno za početak nečeg ozbiljnijeg. I sam Anthony je u jednom trenutku rasprave zaključio da fizička kemija ponekad jednostavno nije dovoljna za izgradnju dobrog i stabilnog odnosa bez pravog poštovanja.

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Love Island Adria

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