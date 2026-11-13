Konačno potvrda? Nova fotka Lare i Tonija otkrila da su prešli granicu prijateljstva

Iako je njihova priča u vili na Tenerifeu bila prepuna turbulentnih obrata, svađa i teških riječi, najnovija crno-bijela fotografija na kojoj prisno poziraju jedno nasuprot drugoga ponovno je pokrenula glavno pitanje među pratiteljima – jesu li simpatični islanderi napokon službeno zajedno?

Na objavljenom kadru snimljenom u večernjim satima, Lara i Toni stoje licem u lice, držeći se za ruke dok se u pozadini prostire panorama osvijetljenog grada. Blizina i pogledi jedno prema drugome odmah su potaknuli nagađanja da se kemija, koja je zaiskrila još tijekom njihovog jutarnjeg spoja na moru, u stvarnom svijetu pretvorila u nešto puno ozbiljnije.

Podsjetimo, njihov put u 'Love Island Adria' bio je sve samo ne miran. Nakon što se Toni glasovima publike vratio u vilu i odmah odabrao Laru za spoj, činilo se da im slijedi idila. No, ubrzo su uslijedile nesuglasice oko komunikacije, odvojeno spavanje i žestoki prekid pred ostalim kandidatima, nakon kojeg je Toni napustio show.

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Međutim, gašenje kamera donijelo je potpuno novi zaplet. Toni je već po izlasku priznao da bi, kada bi se mogao vratiti u vilu, ponovno odabrao upravo Laru, a par se nedugo zatim počeo sve češće viđati – od zajedničkih noćnih izlazaka u Zagrebu do druženja nakon velikog finala u Beogradu. Iako su oboje donedavno isticali da se čuju svaki dan, ali da ništa ne žele forsirati niti definirati, ovakvi romantični prizori daju naslutiti da su na dobrom putu da svojoj priči daju najljepši mogući nastavak.

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