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Love Island Adria

Konačno potvrda? Nova fotka Lare i Tonija otkrila da su prešli granicu prijateljstva

Najmlađi sudionici prve sezone hit showa 'Love Island Adria', Lara i Toni, ponovno su u središtu pozornosti obožavatelja

RTL.hr
13.11.2026 16:00

Iako je njihova priča u vili na Tenerifeu bila prepuna turbulentnih obrata, svađa i teških riječi, najnovija crno-bijela fotografija na kojoj prisno poziraju jedno nasuprot drugoga ponovno je pokrenula glavno pitanje među pratiteljima – jesu li simpatični islanderi napokon službeno zajedno?

Pogledi koji otkrivaju puno više od prijateljstva

Na objavljenom kadru snimljenom u večernjim satima, Lara i Toni stoje licem u lice, držeći se za ruke dok se u pozadini prostire panorama osvijetljenog grada. Blizina i pogledi jedno prema drugome odmah su potaknuli nagađanja da se kemija, koja je zaiskrila još tijekom njihovog jutarnjeg spoja na moru, u stvarnom svijetu pretvorila u nešto puno ozbiljnije.

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Instagram

Od burnog prekida u vili do svakodnevnog druženja

Podsjetimo, njihov put u 'Love Island Adria' bio je sve samo ne miran. Nakon što se Toni glasovima publike vratio u vilu i odmah odabrao Laru za spoj, činilo se da im slijedi idila. No, ubrzo su uslijedile nesuglasice oko komunikacije, odvojeno spavanje i žestoki prekid pred ostalim kandidatima, nakon kojeg je Toni napustio show.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Međutim, gašenje kamera donijelo je potpuno novi zaplet. Toni je već po izlasku priznao da bi, kada bi se mogao vratiti u vilu, ponovno odabrao upravo Laru, a par se nedugo zatim počeo sve češće viđati – od zajedničkih noćnih izlazaka u Zagrebu do druženja nakon velikog finala u Beogradu. Iako su oboje donedavno isticali da se čuju svaki dan, ali da ništa ne žele forsirati niti definirati, ovakvi romantični prizori daju naslutiti da su na dobrom putu da svojoj priči daju najljepši mogući nastavak.

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Love Island Adria

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