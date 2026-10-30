Konačno priznali sve tajne: Drina i Valentin otvorili karte i progovorili o romantičnim trenucima izvan vile

Nakon avanture bez kamera i znatiželjnih pogleda ostalih islandera, Drina i Valentin dobili su priliku za romantični spoj izvan vile u popularnom showu Love Island Adria . U novoj Hot Listi, par je sjeo na kauč pred voditeljicu Draganu Mićalović, koja nije krila radoznalost i željela je doznati sve detalje o tome što se promijenilo u njihovu odnosu.

Valentina je kroz osmijeh zanimalo cilja li voditeljica na nešto konkretno, dok se Drina kroz smijeh našalila kako misli da su već ispunili apsolutno sve korake, uključujući čak i vjenčanje. Kada je Dragana upitala na koji točno korak misli, Valentin je bez zadržavanja i uz smijeh ispalio: "Se*s", što je nasmijalo i njega i Drinu.

Valentin je objasnio kako su oboje svjesno čekali kraj showa kako bi napravili taj važan korak, no da im je iznenadni izlet omogućio da to iskuse i ranije. Naglasio je kako im nije odgovaralo raditi takve stvari unutar vile pred kamerama te da mu je drago što su gledatelji prepoznali njihove iskrene namjere, bez imalo glume.