Konačno priznali sve tajne: Drina i Valentin otvorili karte i progovorili o romantičnim trenucima izvan vile

Nakon avanture bez kamera i znatiželjnih pogleda ostalih islandera, Drina i Valentin dobili su priliku za romantični spoj izvan vile u popularnom showu Love Island Adria. U novoj Hot Listi, par je sjeo na kauč pred voditeljicu Draganu Mićalović, koja nije krila radoznalost i željela je doznati sve detalje o tome što se promijenilo u njihovu odnosu.
'Ispunili smo sve korake, pa čak i vjenčanje'
Valentina je kroz osmijeh zanimalo cilja li voditeljica na nešto konkretno, dok se Drina kroz smijeh našalila kako misli da su već ispunili apsolutno sve korake, uključujući čak i vjenčanje. Kada je Dragana upitala na koji točno korak misli, Valentin je bez zadržavanja i uz smijeh ispalio: "Se*s", što je nasmijalo i njega i Drinu.
Valentin je objasnio kako su oboje svjesno čekali kraj showa kako bi napravili taj važan korak, no da im je iznenadni izlet omogućio da to iskuse i ranije. Naglasio je kako im nije odgovaralo raditi takve stvari unutar vile pred kamerama te da mu je drago što su gledatelji prepoznali njihove iskrene namjere, bez imalo glume.
Poklapanje 10/10 i potvrda prave veze
"Nama je to jako bitna stavka u vezi i to je bila posljednja stvar koja nas je zanimala. Bilo nam je žao što ćemo to tek nakon showa saznati. I eto, dobili smo taj dejt, saznali smo i sada znamo da smo u vezi 100%. Poklapamo se 10/10 u svemu", zaključio je Valentin.
A hoće li njihov odnos izdržati do samog kraja i što o svemu misle ostali islanderi, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama, na platformi Voyo gdje vas čeka i ekskluzivna emisija 'Bombaškoljka'.
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