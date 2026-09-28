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Love Island Adria

Kraj ljubavi! Alja i Luka priznali poraz: 'Žao mi je što sam te stavila u tu poziciju'

U vili 'Love Islanda Adria' strasti se ne smiruju, a ljubavne karte ponovno su se ispremiješale!

RTL.hr
28.09.2026 22:00

Nakon niza napetosti, Alja i Luka odlučili su staviti točku na svoju priču i priznati da nemaju zajedničku budućnost. Iako su na početku djelovali kao par s potencijalom, neusklađeni karakteri i Aljin sve veći interes za Anthonyja presudili su njihovoj romansi.

'Naša komunikacija je drugačija nismo jedno za drugo!'

Nakon što je postalo više nego očito da se Alja sve više udaljava, Luka je odlučio presjeći agoniju i s sjesti s njom za stol kako bi raščistili situaciju. Vrlo izravno i bez okolišanja dao joj je do znanja da shvaća kako među njima jednostavno nema prave iskre:

"Naša komunikacija je očito drugačija. U nekim trenucima ti paše što sam direktan i iskren i to govorim u glavu, a u nekim ti to ne paše. Na prijateljskoj razini funkcioniramo sasvim u redu, ali za romantičnu vezu nismo jedno za drugo!"

Lukin zreli pristup donio je olakšanje oboma, a tenzije koje su se danima skupljale napokon su popustile.

Alja, Luka, Love Island Adria
Alja, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Alja priznala krivnju: 'Žao mi je što si se osjećao kao budala...'

Alja nije skrivala da se osjeća loše zbog načina na koji je sve ispalo, otvoreno priznavši da su njezina djela demantirala početne riječi. Iako je tvrdila da ne želi stvarati dramu, privlačnost prema Anthonyju bila je jača od dogovora s Lukom.

Pred njim je posula pepeo po glavi i službeno zapečatila kraj:

"Mislim da je to kraj mog i tvog ljubavnog odnosa. Žao mi je zato što sam te stavila u poziciju da si se osjećao kao budala to stvarno nije bila moja namjera."

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka je iz ove situacije izašao uzdignute glave i spreman za dolazak novih djevojaka, dok Alju tek čekaju izazovi s Anthonyjem.

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Love Island Adria

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