Kraj ljubavi! Alja i Luka priznali poraz: 'Žao mi je što sam te stavila u tu poziciju'

Nakon niza napetosti, Alja i Luka odlučili su staviti točku na svoju priču i priznati da nemaju zajedničku budućnost. Iako su na početku djelovali kao par s potencijalom, neusklađeni karakteri i Aljin sve veći interes za Anthonyja presudili su njihovoj romansi.

Nakon što je postalo više nego očito da se Alja sve više udaljava, Luka je odlučio presjeći agoniju i s sjesti s njom za stol kako bi raščistili situaciju. Vrlo izravno i bez okolišanja dao joj je do znanja da shvaća kako među njima jednostavno nema prave iskre:

"Naša komunikacija je očito drugačija. U nekim trenucima ti paše što sam direktan i iskren i to govorim u glavu, a u nekim ti to ne paše. Na prijateljskoj razini funkcioniramo sasvim u redu, ali za romantičnu vezu nismo jedno za drugo!"

Lukin zreli pristup donio je olakšanje oboma, a tenzije koje su se danima skupljale napokon su popustile.