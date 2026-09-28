Kraj ljubavi? Anthony brutalno iskren o Lari: 'Puno smo dalje po iskustvu u životu, trebam zreliju osobu'

Anthony je odlučio otvoriti dušu te je u povjerljivom razgovoru s Aljom bez zadrške priznao što ga zapravo muči u vezi s Larom i zašto se sve više udaljava od nje.
'Prebrzo reagira, od nula do sto to me iscrpljuje!'
Iako su Anthony i Lara na prvu djelovali kao skladan par, iza kulisa stvari stoje potpuno drugačije. Anthony je priznao kako, unatoč tome što su generacijski blizu, među njima stoji ogroman jaz kada je u pitanju životno iskustvo i emocionalna zrelost:
"Nismo baš daleko koliko imamo godina, ali jesmo možda daleko u iskustvu u životu."
Posebno ga opterećuje njezina nagla narav i impulzivnost. Objasnio je kako Lara zna u sekundi skočiti "od nula do sto", zbog čega on stalno mora smirivati strasti, pazi na svaku riječ i izigravati vatrogasca što smatra iznimno iscrpljujućim na duge staze.
Potraga za zrelijom djevojkom i opasne iskrice s Aljom
Zbog takvih situacija, Anthony je otvoreno priznao da sve više razmišlja o tome kako bi mu odgovarala starija i zrelija osoba s kojom bi mogao komunicirati bez dramatičnih oscilacija. Iako Laru još nije u potpunosti otpisao, jasno je dao do znanja da su mu vrata za druge djevojke u vili i dalje otvorena.
Da stvar bude još paprenija, u cijelu se priču umiješala i Alja! Iako su do jučer gradili isključivo "bratski" odnos, Alja je odjednom priznala da joj je upravo Anthony fizički najprivlačniji muškarac na otoku.
Anthony se tako našao u nezavidnom položaju razapet između Lare i njezina manjka životnog iskustva te potpuno neočekivanih iskrica s Aljom.
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