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Love Island Adria

Kraj ljubavi? Anthony brutalno iskren o Lari: 'Puno smo dalje po iskustvu u životu, trebam zreliju osobu'

U vili 'Love Islanda Adria' drame i preokreta doslovno ne nedostaje! Dok pojedini parovi uživaju u romantičnim trenucima, u odnosu koji je dosad djelovao prilično čvrsto pojavile su se prve opasne pukotine

RTL.hr
28.09.2026 07:00

Anthony je odlučio otvoriti dušu te je u povjerljivom razgovoru s Aljom bez zadrške priznao što ga zapravo muči u vezi s Larom i zašto se sve više udaljava od nje.

'Prebrzo reagira, od nula do sto to me iscrpljuje!'

Iako su Anthony i Lara na prvu djelovali kao skladan par, iza kulisa stvari stoje potpuno drugačije. Anthony je priznao kako, unatoč tome što su generacijski blizu, među njima stoji ogroman jaz kada je u pitanju životno iskustvo i emocionalna zrelost:

"Nismo baš daleko koliko imamo godina, ali jesmo možda daleko u iskustvu u životu."

Posebno ga opterećuje njezina nagla narav i impulzivnost. Objasnio je kako Lara zna u sekundi skočiti "od nula do sto", zbog čega on stalno mora smirivati strasti, pazi na svaku riječ i izigravati vatrogasca što smatra iznimno iscrpljujućim na duge staze.

Anthony, Lara, Love Island Adria
Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Potraga za zrelijom djevojkom i opasne iskrice s Aljom

Zbog takvih situacija, Anthony je otvoreno priznao da sve više razmišlja o tome kako bi mu odgovarala starija i zrelija osoba s kojom bi mogao komunicirati bez dramatičnih oscilacija. Iako Laru još nije u potpunosti otpisao, jasno je dao do znanja da su mu vrata za druge djevojke u vili i dalje otvorena.

Da stvar bude još paprenija, u cijelu se priču umiješala i Alja! Iako su do jučer gradili isključivo "bratski" odnos, Alja je odjednom priznala da joj je upravo Anthony fizički najprivlačniji muškarac na otoku.

Anthony, Alja, Love Island Adria
Anthony, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony se tako našao u nezavidnom položaju razapet između Lare i njezina manjka životnog iskustva te potpuno neočekivanih iskrica s Aljom.

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Love Island Adria

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