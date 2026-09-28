Kraj ljubavi? Anthony brutalno iskren o Lari: 'Puno smo dalje po iskustvu u životu, trebam zreliju osobu'

Anthony je odlučio otvoriti dušu te je u povjerljivom razgovoru s Aljom bez zadrške priznao što ga zapravo muči u vezi s Larom i zašto se sve više udaljava od nje.

Iako su Anthony i Lara na prvu djelovali kao skladan par, iza kulisa stvari stoje potpuno drugačije. Anthony je priznao kako, unatoč tome što su generacijski blizu, među njima stoji ogroman jaz kada je u pitanju životno iskustvo i emocionalna zrelost:

"Nismo baš daleko koliko imamo godina, ali jesmo možda daleko u iskustvu u životu."

Posebno ga opterećuje njezina nagla narav i impulzivnost. Objasnio je kako Lara zna u sekundi skočiti "od nula do sto", zbog čega on stalno mora smirivati strasti, pazi na svaku riječ i izigravati vatrogasca što smatra iznimno iscrpljujućim na duge staze.