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Love Island Adria

Kraj ljubavnog trokuta! Anthony donio odluku: 'Ja i Alja smo gotovi, povrijedio sam Laru'

Ljubavni kaos u vili 'Love Island Adria' doživio je svoj vrhunac!

RTL.hr
30.09.2026 11:30

Nakon dana opasnog flerta na dvije frontu, suza i neugodnih suočavanja, Anthony je konačno donio odluku koja mijenja sve odnose u vili i trajno zatvara jedno poglavlje.

'Taj chapter je završen!' Anthony izabrao Laru

Pritisnut grižnjom savjesti i kaosom koji je zakuhao, Anthony je u iskrenom razgovoru s dečkima u spavaćoj sobi priznao kako je njegovoj igri s Aljom došao kraj. Vidno potresen, povukao je jasnu granicu:

"Ja i Alja smo potpuno gotovi. Taj chapter je završen!"

Priznao je da ga je na ovu drastičnu odluku najviše potaknula spoznaja koliko je njegovo ponašanje i slanje dvosmislenih signala zapravo slomilo Laru. Gledajući je kako se bori s osjećajima i prolazi kroz golemi stres, Anthony je shvatio da je vrijeme da odraste, stane na loptu i pokaže Lari da mu je ona apsolutni i jedini prioritet u vili.

Anthony, Lara, Love Island Adria
Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Alja tvrdi suprotno: 'Direktno mi je rekao da ne želi da budemo samo prijatelji!'

Ipak, drama u vili ne smiruje se tako lako. Dok Anthony dečkima prodaje priču o konačnom prekidu, Alja ima potpuno drugačiju verziju događaja! Otkrila je kako joj je Anthony davao kristalno jasne signale da između njih postoji opasna privlačnost te da joj je izravno dao do znanja kako s njom ne planira ostati u prijateljskoj zoni.

Anthony, Lara, Alja, Love Island Adria
Anthony, Lara, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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