Kraj ljubavnog trokuta! Anthony donio odluku: 'Ja i Alja smo gotovi, povrijedio sam Laru'

Nakon dana opasnog flerta na dvije frontu, suza i neugodnih suočavanja, Anthony je konačno donio odluku koja mijenja sve odnose u vili i trajno zatvara jedno poglavlje.

Pritisnut grižnjom savjesti i kaosom koji je zakuhao, Anthony je u iskrenom razgovoru s dečkima u spavaćoj sobi priznao kako je njegovoj igri s Aljom došao kraj. Vidno potresen, povukao je jasnu granicu:

"Ja i Alja smo potpuno gotovi. Taj chapter je završen!"

Priznao je da ga je na ovu drastičnu odluku najviše potaknula spoznaja koliko je njegovo ponašanje i slanje dvosmislenih signala zapravo slomilo Laru. Gledajući je kako se bori s osjećajima i prolazi kroz golemi stres, Anthony je shvatio da je vrijeme da odraste, stane na loptu i pokaže Lari da mu je ona apsolutni i jedini prioritet u vili.