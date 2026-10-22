Kraj odnosa Lidije i Luke! Nakon burne noći i teških riječi palo konačno priznanje: 'Nisi osoba za mene!'

Odnosi u vili showa 'Love Island Adria' ne prestaju iznenađivati, a čini se kako je nespretna šala bila sasvim dovoljna da u potpunosti poljulja i na kraju sruši odnos Luke i Lidije

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Iako se u prethodnoj epizodi činilo da su uspjeli izgladiti nesuglasice, Lidia ipak nije uspjela prijeći preko situacije koja je u njoj izazvala naglo zahlađenje emocija. Noć je za ovaj par bila prilično burna – nakon nove žustre rasprave u krevetu, Luka je završio na kauču, a jutro je dočekao nepokolebljiv u uvjerenju da je njihovoj priči došao kraj. Dok je Luka o svemu otvorenije porazgovarao s dečkima, Lidia je utjehu i savjet potražila među djevojkama u vili.

icon-expand icon-close icon-close Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lidia otkrila djevojkama: 'Fora je kod mene izazvala ick'

Djevojke je zanimalo što se točno dogodilo i zašto se njezin odnos s Lukom ponovno našao na tako klimavim nogama. Lidia im je objasnila da je tek naknadno počela intenzivnije razmišljati o svojim osjećajima te da je sporna situacija ostavila znatno dublji trag nego što je isprva mislila. "Ponovno smo krenuli komunikaciju oko toga, rekla sam mu da sam malo ohlađena od onog prvog trenutka kad sam tek došla, da nisam imala vremena sjesti sa svojim emocijama i vidjeti što se događa sa mnom. Da ne znam ima li veze s tom situacijom, ali očigledno da ima", ispričala je Lidia.

icon-expand Luka, Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kasnije je još otvorenije priznala što joj je točno zasmetalo i kako je Lukina šala nepovratno utjecala na njezin pogled na njihov odnos: "Lukina fora je kod mene izazvala ick. Mislila sam da ću moći prijeći preko toga i nastaviti dalje, ali to je izazvalo neko hlađenje u meni", komentirala je iskreno. Iako su joj Mili i Drina pokušale objasniti da Luka nije imao lošu namjeru te da mu je riječ jednostavno izletjela bez želje da je uvrijedi, Lidia je ostala čvrsta pri svom stavu.

icon-expand Luka i Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nakon razgovora i raspleta situacije s Lukom, Lidia je zaključila: "Želim da budemo ok. S obzirom na razgovor s Lukom, pretpostavljam da sam slobodna... Ne volim ljude koji brzo odustaju."

Luka izgubio strpljenje: 'Nisi osoba za mene'

S druge strane, ni Luka nije skrivao veliko nezadovoljstvo razvojom događaja. Svoje viđenje cijele priče podijelio je s ostalim islanderima, a posebno s Valentinom i Anthonyjem. Naglasio je kako je poduzeo apsolutno sve što je u njegovoj moći kako bi spasio odnos s Lidijom.

icon-expand Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo