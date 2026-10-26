Kraj prijateljstva, početak romanse? Mili i Luka sve bliži: 'Osjećam da nečeg tu ima'

Nakon što su u vili showa 'Love Island Adria' emocije ponovno uzburkale islandere, čini se da je na pomolu sasvim neočekivani obrat

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Budući da je definitivno raščistio sve račune s Lidijom i stavio točku na taj dio svoje priče, Luka je odlučio zakoračiti u potpuno novom smjeru. Meta njegova interesa postala je Mili, s kojom je dosad dijelio uglavnom prijateljski odnos. Prije nego što je povukao konkretan potez, Luka je o svojim namjerama otvoreno popričao s Drinom, dajući joj do znanja da bi rado pokušao ostvariti nešto više s Mili. Ubrzo nakon toga, uslijedio je njihov razgovor nasamo.

icon-expand icon-close icon-close Luka i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Volio bih da se češće družimo'

Luka nije okolišao – pred Mili je jasno iznio svoje simpatije i poručio joj da želi da provode znatno više vremena u međusobnom druženju. Njegove riječi očito su pogodile metu jer mu je Mili odmah signalizirala da su joj vrata otvorena. "Jedna iskra je dovoljna da zapali vatru", zagonetno je poručila Mili, dajući naslutiti da joj ideja o prelasku iz zone prijateljstva u romansu nimalo ne smeta. Ova simpatična brineta ujedno je priznala kako joj takav scenarij uopće nije stran. "Ne bi mi bio prvi put da se iz prijateljstva razviju neke jače emocije. Osjećam da nečeg tu ima", dodala je.

icon-expand Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dodiri i pogledi koji govore više od riječi

Razgovor dvoje islandera vrlo se brzo pretvorio u opušteno i prisno druženje puno suptilnog flerta. U jednom trenutku Mili se opustila toliko da se počela igrati s Lukinim piercingom na uhu, provlačeći pramenove kose kroz njega. On se na njezine nježnosti uopće nije bunio, a kemija i fizička bliskost postale su očite svima. Da se iza prijateljskih pogleda valja nešto puno ozbiljnije, potvrdila je i sama Mili pred kamerama. "Dok pričam s Lukom, osjećam pomalo neke leptiriće kad nam se susretnu pogledi", iskreno je i uz osmijeh priznala.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo