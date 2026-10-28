Kraj puta za Drinu i Valentina? Gledatelji donijeli odluku o njihovoj sudbini

Uzbudljiva zabava u 'Love Islandu Adria' pretvorila se u pravu dramu kada je stigla obavijest da gledatelji žele njihov odlazak iz vile, no stanari su posumnjali da je riječ o još jednoj šali

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U prvoj regionalnoj sezoni showa Love Island Adria uzbudljivi preokreti ne prestaju iznenađivati islandere, a čini se da ni posljednji trenuci večeri nisu mogli proći bez drame. Dok su se svi opustili na tematskom partyju i uživali u zabavi, Valentin je primio poruku koja je u trenu promijenila atmosferu u vili. Njezina je poruka bila toliko šokantna da mnogi islanderi u prvi mah uopće nisu povjerovali da je riječ o istini.

icon-expand icon-close icon-close Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Valentin pročitao presudu gledatelja

Naime, usred zabave Valentin je dobio poruku koja je glasila: "Drina i Valentin, gledatelji su imali priliku glasati i donijeti odluku koja se tiče vas dvoje. Njihova odluka je da večeras napuštate vilu." Vijest o mogućem odlasku iznenadila je okupljene islandere, no umjesto da odmah povjeruju u ono što su čuli, mnogi su posumnjali da je riječ o još jednoj Valentinovoj šali. S obzirom na to da je i ranije znao iznenaditi ostale svojim dosjetkama, neki jednostavno nisu mogli zamisliti da bi se večer mogla završiti tako ozbiljnim preokretom.

icon-expand Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Je li ovo kraj ili samo još jedna šala?

Drina se tako našla u središtu neizvjesnosti, a ostali islanderi morali su se zapitati što bi njihov odlazak značio za atmosferu i odnose u vili. Je li Valentin ponovno uspio nasamariti svoje sustanare ili su Drina i Valentin zaista došli do kraja svog putovanja u vili?

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo