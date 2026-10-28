Kraj puta za Drinu i Valentina? Gledatelji donijeli odluku o njihovoj sudbini

U prvoj regionalnoj sezoni showa Love Island Adria uzbudljivi preokreti ne prestaju iznenađivati islandere, a čini se da ni posljednji trenuci večeri nisu mogli proći bez drame. Dok su se svi opustili na tematskom partyju i uživali u zabavi, Valentin je primio poruku koja je u trenu promijenila atmosferu u vili.
Njezina je poruka bila toliko šokantna da mnogi islanderi u prvi mah uopće nisu povjerovali da je riječ o istini.
Valentin pročitao presudu gledatelja
Naime, usred zabave Valentin je dobio poruku koja je glasila: "Drina i Valentin, gledatelji su imali priliku glasati i donijeti odluku koja se tiče vas dvoje. Njihova odluka je da večeras napuštate vilu."
Vijest o mogućem odlasku iznenadila je okupljene islandere, no umjesto da odmah povjeruju u ono što su čuli, mnogi su posumnjali da je riječ o još jednoj Valentinovoj šali. S obzirom na to da je i ranije znao iznenaditi ostale svojim dosjetkama, neki jednostavno nisu mogli zamisliti da bi se večer mogla završiti tako ozbiljnim preokretom.
Je li ovo kraj ili samo još jedna šala?
Drina se tako našla u središtu neizvjesnosti, a ostali islanderi morali su se zapitati što bi njihov odlazak značio za atmosferu i odnose u vili. Je li Valentin ponovno uspio nasamariti svoje sustanare ili su Drina i Valentin zaista došli do kraja svog putovanja u vili?
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