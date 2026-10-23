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Love Island Adria

Kraj svih nagađanja! Anamarija ljubi Nikolu izvan showa: 'Pravi muškarac koji te voli doći će po tebe'

Iako je njihov boravak u vili showa 'Love Island Adria' završio napetim i emotivnim eliminacijama, čini se kako je prava ljubav ipak pobijedila van kamera!

RTL.hr
23.10.2026 11:00

Anamarija i Nikola, oboje iznimno zapamćeni bombshell natjecatelji, potvrdili su da su nakon izlaska iz showa nastavili svoju romansu.

Anamarija je na svom TikTok profilu objavila njihov prvi zajednički post izvan vile koji je u kratkom roku prikupio brojne reakcije obožavatelja.

Prvi zajednički post vani i moćna poruka

Na fotografiji Anamarija i Nikola poziraju zaljubljeno u strastvenom zagrljaju i poljupcu, dok je u pozadini istaknuta rečenica koja govori sve o njihovom odnosu:

"Pravi muškarac koji te voli doći će po tebe."

Uz strastveni prizor, Anamarija je kratko napisala "Manifested" uz opis #IskraPoIskra te označila službeni profil showa Love Island Adria. Time je jasno dala do znanja kako se snažna iskra rođena na Tenerifeu nije ugasila ni nakon povratka u stvarnost.

Nikola, Love Island Adria
Nikola, Love Island Adria FOTO: RTL

Od turbulentnog ulaska do fatalne povezanosti

Podsjetimo, i Anamarija i Nikola u vilu su ušli kao snažni bombshells koji su od samog početka unijeli pravu pomutnju među ostalim islanderima.

Nikola je u show stigao u društvu još dvojice bombshell momaka, no upravo je on izabran od strane ostalih sudionica da ostane u vili i nastavi svoju ljubavnu potragu. S druge strane, Anamarija je ušla kao nova bombshellica i bivša djevojka Gašpera. Ipak, dinamika se brzo promijenila čim su Anamarija i Nikola ostvarili prvi dublji kontakt – između njih se odmah osjetila zanosna konekcija i nevjerojatna kemija kojoj nisu mogli odoljeti.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Dramatične eliminacije koje su ih razdvojile u vili

Unatoč snažnim emocijama, put do zajedničke sreće u showu nije bio jednostavan. Na posljednjim eliminacijama proživjeli su pravi emotivni krah. Prva je iz vile izbačena Anamarija, što je bio blizak udarac za njihov odnos.

Ubrzo nakon toga uslijedilo je novo eliminiranje. Nikola se našao na samom dnu rang-liste, što je u konačnici rezultiralo i njegovim izbacivanjem iz showa.

Nikola i Anamarija, Love Island Adria
Nikola i Anamarija, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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