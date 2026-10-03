Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Kraj velike ljubavi? Mili sumnja u odnos s Gašperom: 'Jako sam se dala u sve to, ali mislim da nije obostrano'

Treća 'Hot List' epizoda showa Love Island Adria donijela je trenutak koji su mnogi gledatelji iščekivali Mili je konačno skinula 'ružičaste naočale'

RTL.hr
03.10.2026 14:00

Pitanja voditeljice Dragane Mićalović o Gašperovom istraživanju drugih konekcija u vili bila su dovoljna da u potpunosti uzdrmaju Mili. U trećoj epizodi emisije 'Hot List', u kojoj voditeljica s natjecateljima pretresa najnovija zbivanja, u samom središtu pozornosti našla se upravo Mili koja je, nakon što su joj otvorena vrata sumnje, počela duboko propitivati budućnost svog odnosa s Gašperom.

Dragana, Mili, Love Island Adria
Dragana, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Suze i 'zamršeno klupko' u glavi

Tijekom razgovora na kauču s Drinom, Mili nije skrivala da je iza nje izuzetno emotivan tjedan ispunjen suzama. Iako je dio svoje osjetljivosti u početku pokušala pripisati hormonima i teškim danima, ubrzo je postalo jasno da pravi razlog leži u njezinom nezadovoljstvu situacijom u vili.

Priznala je da osjeća kako u glavi ima zamršeno klupko koje tek treba raspetljati:

"Mislim da sam dosta izgubila sebe ovdje otkako sam došla", povjerila se Mili.

Dodala je i kako su na površinu isplivale njezine nesigurnije strane, unatoč tome što se prije ulaska u show osjećala potpuno stabilno i pronađeno.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Trudim se, a vidim da nije obostrano'

Nakon što joj je Dragana dala do znanja kako se čini da Gašper ipak istražuje i druge opcije te da Mili ne dobiva onoliko pažnje koliko joj je potrebno, Mili se u potpunosti otvorila. Priznala je da već neko vrijeme u sebi vodi bitku i preispituje vlastita ulaganja u tu vezu.

"Preispitujem to koliko sam sebe dala u sve to i to što vidim da nije obostrano", iskreno je izjavila Mili.

Dodala je i kako je duboko u sebi to već neko vrijeme slutila, ali je istinu potiskivala nadajući se da će stvari ipak krenuti u drugom smjeru.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Slijedi razgovor koji sve mijenja

Nakon suočavanja s pravim emocijama koje su isplivale tek nakon Draganinih pitanja, Mili je odlučila preuzeti stvar u svoje ruke.

Zaključila je da prvo mora sjesti i sama sa sobom raščistiti sve što se dogodilo. Tek nakon toga planira obaviti otvoren i ozbiljan razgovor s Gašperom o budućnosti njihova odnosa kako bi točno znala koji su njezini sljedeći koraci.

Hoće li ovaj razgovor označiti konačni kraj njihove veze ili će uspjeti pronaći zajednički jezik? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr mili love island adria
Love Island Adria

Kako je Valentin iz 'Love Islanda Adria' postao miljenik žena na Balkanu? Njegovi stavovi osvojili su gledateljice

Moglo bi te zanimati

Mijo napustio Love Island Adria pa poručio: 'Ne bih ništa napravio drugačije! Alisa i Valentin su pred pucanjem, on naginje Drini'

ANKETA Što mislite o odnosu Loren i Roberta? Jesu li prebrzo postali ozbiljni?

Gašper masirao Loren stopala pa pred kamerama priznao svoj stav o fetišima

Roberto oštro raskrinkao odnos Lare i Anthonyja: 'On glumi sto posto, ne može mu se to sviđati!'

Mili ponovno u suzama zbog Gašpera uz poruku koja mijenja sve

Loren otkrila najluđe mjesto na kojem je imala intimne odnose: Pogledajte Robertovu reakciju

Pročitaj na Net.hr
Zgodne brinete pokorile špicu, ali nisu bile jedine: Za ovim se outfitima okretao cijeli grad
Tko je ukrao show na čakovečkoj špici? Ove dame nisu prošle nezapaženo
Urnebesni 'Mamini sinovi' 50. put pred publikom: Predstava okupila brojna poznata lica
Lile pokazala kako se odmara u minijaturnom topiću pa zaintrigirala pitanjem
Ljubio ih je, ženio, s nekima dobio djecu: Ovo su ljepotice koje je zaveo Elon Musk
Tereza Kesovija se oglasila iz bolnice na svoj 88. rođendan: 'Ne predajemo se!'
Čudesna Sofia Vergara, Beckhamovi i ekipa: Slavne face se prepustile noćnom životu u Parizu
Igor Kojić ženi lijepu Riječanku s kojom čeka prvo dijete: Procurili prvi detalji
Nisu skrivale sijede: Zvijezde pokazale kako izgleda kosa koja prirodno stari
Poznati voditelj progovorio o vezi s partnerom: 'Sretan sam jer sam upoznao svoju osobu'