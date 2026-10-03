Kraj velike ljubavi? Mili sumnja u odnos s Gašperom: 'Jako sam se dala u sve to, ali mislim da nije obostrano'

Treća 'Hot List' epizoda showa Love Island Adria donijela je trenutak koji su mnogi gledatelji iščekivali Mili je konačno skinula 'ružičaste naočale'

Pitanja voditeljice Dragane Mićalović o Gašperovom istraživanju drugih konekcija u vili bila su dovoljna da u potpunosti uzdrmaju Mili. U trećoj epizodi emisije 'Hot List', u kojoj voditeljica s natjecateljima pretresa najnovija zbivanja, u samom središtu pozornosti našla se upravo Mili koja je, nakon što su joj otvorena vrata sumnje, počela duboko propitivati budućnost svog odnosa s Gašperom.

icon-expand icon-close icon-close Dragana, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Suze i 'zamršeno klupko' u glavi

Tijekom razgovora na kauču s Drinom, Mili nije skrivala da je iza nje izuzetno emotivan tjedan ispunjen suzama. Iako je dio svoje osjetljivosti u početku pokušala pripisati hormonima i teškim danima, ubrzo je postalo jasno da pravi razlog leži u njezinom nezadovoljstvu situacijom u vili. Priznala je da osjeća kako u glavi ima zamršeno klupko koje tek treba raspetljati: "Mislim da sam dosta izgubila sebe ovdje otkako sam došla", povjerila se Mili. Dodala je i kako su na površinu isplivale njezine nesigurnije strane, unatoč tome što se prije ulaska u show osjećala potpuno stabilno i pronađeno.

icon-expand Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Trudim se, a vidim da nije obostrano'

Nakon što joj je Dragana dala do znanja kako se čini da Gašper ipak istražuje i druge opcije te da Mili ne dobiva onoliko pažnje koliko joj je potrebno, Mili se u potpunosti otvorila. Priznala je da već neko vrijeme u sebi vodi bitku i preispituje vlastita ulaganja u tu vezu. "Preispitujem to koliko sam sebe dala u sve to i to što vidim da nije obostrano", iskreno je izjavila Mili. Dodala je i kako je duboko u sebi to već neko vrijeme slutila, ali je istinu potiskivala nadajući se da će stvari ipak krenuti u drugom smjeru.

icon-expand Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

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