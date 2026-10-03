Kraj velike ljubavi? Mili sumnja u odnos s Gašperom: 'Jako sam se dala u sve to, ali mislim da nije obostrano'

Pitanja voditeljice Dragane Mićalović o Gašperovom istraživanju drugih konekcija u vili bila su dovoljna da u potpunosti uzdrmaju Mili. U trećoj epizodi emisije 'Hot List', u kojoj voditeljica s natjecateljima pretresa najnovija zbivanja, u samom središtu pozornosti našla se upravo Mili koja je, nakon što su joj otvorena vrata sumnje, počela duboko propitivati budućnost svog odnosa s Gašperom.
Suze i 'zamršeno klupko' u glavi
Tijekom razgovora na kauču s Drinom, Mili nije skrivala da je iza nje izuzetno emotivan tjedan ispunjen suzama. Iako je dio svoje osjetljivosti u početku pokušala pripisati hormonima i teškim danima, ubrzo je postalo jasno da pravi razlog leži u njezinom nezadovoljstvu situacijom u vili.
Priznala je da osjeća kako u glavi ima zamršeno klupko koje tek treba raspetljati:
"Mislim da sam dosta izgubila sebe ovdje otkako sam došla", povjerila se Mili.
Dodala je i kako su na površinu isplivale njezine nesigurnije strane, unatoč tome što se prije ulaska u show osjećala potpuno stabilno i pronađeno.
'Trudim se, a vidim da nije obostrano'
Nakon što joj je Dragana dala do znanja kako se čini da Gašper ipak istražuje i druge opcije te da Mili ne dobiva onoliko pažnje koliko joj je potrebno, Mili se u potpunosti otvorila. Priznala je da već neko vrijeme u sebi vodi bitku i preispituje vlastita ulaganja u tu vezu.
"Preispitujem to koliko sam sebe dala u sve to i to što vidim da nije obostrano", iskreno je izjavila Mili.
Dodala je i kako je duboko u sebi to već neko vrijeme slutila, ali je istinu potiskivala nadajući se da će stvari ipak krenuti u drugom smjeru.
Slijedi razgovor koji sve mijenja
Nakon suočavanja s pravim emocijama koje su isplivale tek nakon Draganinih pitanja, Mili je odlučila preuzeti stvar u svoje ruke.
Zaključila je da prvo mora sjesti i sama sa sobom raščistiti sve što se dogodilo. Tek nakon toga planira obaviti otvoren i ozbiljan razgovor s Gašperom o budućnosti njihova odnosa kako bi točno znala koji su njezini sljedeći koraci.
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