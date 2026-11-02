Kreće tjedan odluke: Do spektakularnog finala 'Love Island Adria' dijeli nas još samo 4 dana

Prva regionalna sezona omiljenog dating showa 'Love Island Adria' ulazi u samu završnicu, a tjedan pred nama donosi brojna uzbuđenja i potencijalne preokrete

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Uzbudljiva avantura na sunčanom Tenerifeu bliži se svom vrhuncu! Od velikog finala prve regionalne sezone dating showa Love Island Adria dijeli nas još samo 4 dana. Tijekom proteklih tjedana islanderi su prošli doslovno sve i svašta. Gledatelji su imali priliku pratiti dramatična razdvajanja, neočekivana preoblikovanja parova, iskrene suze, napete izazove i romansu koja je planula pred kamerama. Od prvih nespretnih pogleda do dubokih emocija i građenja povjerenja, islanderi su pokazali svoje pravo lice i izborili se za mjesto u samoj završnici.

icon-expand icon-close icon-close Love Island Adria FOTO: Voyo

Što nam sprema aplikacija? Nazire se mogućnost sudjelovanja gledatelja

Dok se bližimo posljednjim danima boravka u vili, sve su glasnija nagađanja o tome kako bi se finale moglo odigrati. Iako detalji još nisu u potpunosti poznati, u zraku visi mogućnost da bi gledatelji putem službene Love Island Adria App i povezivanja sa svojim Voyo računom mogli imati važnu ulogu u kreiranju završnog raspleta. Aplikacija se već pokazala kao centralno mjesto za praćenje novosti, a ostaje za vidjeti kakva iznenađenja i potencijalne korake produkcija priprema za samu završnicu.

icon-expand Love Island Adria FOTO: Voyo

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