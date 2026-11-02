Kreće tjedan odluke: Do spektakularnog finala 'Love Island Adria' dijeli nas još samo 4 dana

Uzbudljiva avantura na sunčanom Tenerifeu bliži se svom vrhuncu! Od velikog finala prve regionalne sezone dating showa Love Island Adria dijeli nas još samo 4 dana.
Tijekom proteklih tjedana islanderi su prošli doslovno sve i svašta. Gledatelji su imali priliku pratiti dramatična razdvajanja, neočekivana preoblikovanja parova, iskrene suze, napete izazove i romansu koja je planula pred kamerama. Od prvih nespretnih pogleda do dubokih emocija i građenja povjerenja, islanderi su pokazali svoje pravo lice i izborili se za mjesto u samoj završnici.
Što nam sprema aplikacija? Nazire se mogućnost sudjelovanja gledatelja
Dok se bližimo posljednjim danima boravka u vili, sve su glasnija nagađanja o tome kako bi se finale moglo odigrati. Iako detalji još nisu u potpunosti poznati, u zraku visi mogućnost da bi gledatelji putem službene Love Island Adria App i povezivanja sa svojim Voyo računom mogli imati važnu ulogu u kreiranju završnog raspleta.
Aplikacija se već pokazala kao centralno mjesto za praćenje novosti, a ostaje za vidjeti kakva iznenađenja i potencijalne korake produkcija priprema za samu završnicu.
Ne propustite ni trenutak uz Voyo i 'Bombaškoljku'
Dok odbrojavamo posljednje dane u vili, prava zabava i ekskluzivni uvidi odvijaju se i izvan redovitog termina. Obožavatelji mogu zaviriti iza kulisa i pratiti sve tajne islandera kroz ekskluzivnu emisiju 'Bombaškoljka' koja donosi detaljne razgovore s bivšim islanderima.
Pripremite se za dramatične i emotivne trenutke u tjednu koji je pred nama!
Ne propustite - Finale 'Love Island Adria' ekskluzivno za 5 dana, u petak 6. studenog, na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.
Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!