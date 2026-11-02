Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Kreće tjedan odluke: Do spektakularnog finala 'Love Island Adria' dijeli nas još samo 4 dana

Prva regionalna sezona omiljenog dating showa 'Love Island Adria' ulazi u samu završnicu, a tjedan pred nama donosi brojna uzbuđenja i potencijalne preokrete

RTL.hr
02.11.2026 08:00

Uzbudljiva avantura na sunčanom Tenerifeu bliži se svom vrhuncu! Od velikog finala prve regionalne sezone dating showa Love Island Adria dijeli nas još samo 4 dana.

Tijekom proteklih tjedana islanderi su prošli doslovno sve i svašta. Gledatelji su imali priliku pratiti dramatična razdvajanja, neočekivana preoblikovanja parova, iskrene suze, napete izazove i romansu koja je planula pred kamerama. Od prvih nespretnih pogleda do dubokih emocija i građenja povjerenja, islanderi su pokazali svoje pravo lice i izborili se za mjesto u samoj završnici.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Što nam sprema aplikacija? Nazire se mogućnost sudjelovanja gledatelja

Dok se bližimo posljednjim danima boravka u vili, sve su glasnija nagađanja o tome kako bi se finale moglo odigrati. Iako detalji još nisu u potpunosti poznati, u zraku visi mogućnost da bi gledatelji putem službene Love Island Adria App i povezivanja sa svojim Voyo računom mogli imati važnu ulogu u kreiranju završnog raspleta.

Aplikacija se već pokazala kao centralno mjesto za praćenje novosti, a ostaje za vidjeti kakva iznenađenja i potencijalne korake produkcija priprema za samu završnicu.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite ni trenutak uz Voyo i 'Bombaškoljku'

Dok odbrojavamo posljednje dane u vili, prava zabava i ekskluzivni uvidi odvijaju se i izvan redovitog termina. Obožavatelji mogu zaviriti iza kulisa i pratiti sve tajne islandera kroz ekskluzivnu emisiju 'Bombaškoljka' koja donosi detaljne razgovore s bivšim islanderima.

Pripremite se za dramatične i emotivne trenutke u tjednu koji je pred nama!

Ne propustite - Finale 'Love Island Adria' ekskluzivno za 5 dana, u petak 6. studenog, na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu

Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Koji je islander najbolje upamtio detalje o svojoj djevojci? Jedan je briljirao, dok su neki potpuno zakazali

Pročitaj na Net.hr
Uzdisali su za njim u 'Prljavom plesu', a danas ga jedva prepoznaju: Ovako danas izgleda Travolta
Omiljeni smušeni Ross slavi 60. rođendan: Pogledajte kako danas izgleda zvijezda Prijatelja
Duge noge ili bujne grudi? Na dodjeli nagrada Emmy dame nisu morale birati što će istaknuti
Mjeseci izrade, 15 ljudi i šest sati priprema: Zavirite iza kulisa kostima o kojem priča cijeli svijet
Senna M se vratio na pozornicu pjesmom o umjetnoj inteligenciji: 'Htio sam napraviti neki bunt'
Pjesma, odlična atmosfera i zgodne Varaždinke: Željko Samardžić oduševio barokni grad
Prije osam godina Goran Bare je prišao Miši Kovaču i rekao jednu rečenicu: 'Gospodine Mišo...
Martha Stewart izazvala bijes bizarnim kostimom za Noć vještica: 'Pa što je mislila?'
Upucao se redatelj Michaell Mann: 'Vatreno oružje je neočekivano opalilo'
Od Olmove djevojke do jezivih blizanki: Ovi kostimi ukrali su pozornost na najpopularnijem tulumu