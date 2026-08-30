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Love Island Adria

KVIZ Znate li što znače ove ljubavne fraze generacije Z, ključne za svijet 'Love Island Adria'?

Od situationshipa do love bombinga - provjerite svoje znanje modernog dejtinga prije nego što novi regionalni spektakl 'Love Island Adria' zaludi gledatelje

RTL.hr
30.08.2026 12:00

Dok odbrojavamo dane do početka najiščekivanijeg regionalnog dejting spektakla 'Love Island Adria', jedno je sigurno: u vili pod vrelim suncem gledat ćemo sve oblike suvremenih ljubavnih zavrzlama. Generacija Z stvorila je čitav novi rječnik kako bi precizno definirala sve faze i zamke modernih odnosa - od taktika iznenadnog nestajanja i zatrpavanja pažnjom, do davanja "mrvica" i držanja na "klupi za rezerve".

Biste li se u vili Love Islanda snašli kao pravi ljubavni ekspert ili bi vas natjecatelji preveli žedne preko vode? Riješite kviz i provjerite koliko dobro razumijete rječnik bez kojeg je današnji dejting nezamisliv!

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!

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