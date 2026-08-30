KVIZ Znate li što znače ove ljubavne fraze generacije Z, ključne za svijet 'Love Island Adria'?

Dok odbrojavamo dane do početka najiščekivanijeg regionalnog dejting spektakla 'Love Island Adria', jedno je sigurno: u vili pod vrelim suncem gledat ćemo sve oblike suvremenih ljubavnih zavrzlama. Generacija Z stvorila je čitav novi rječnik kako bi precizno definirala sve faze i zamke modernih odnosa - od taktika iznenadnog nestajanja i zatrpavanja pažnjom, do davanja "mrvica" i držanja na "klupi za rezerve".

Biste li se u vili Love Islanda snašli kao pravi ljubavni ekspert ili bi vas natjecatelji preveli žedne preko vode? Riješite kviz i provjerite koliko dobro razumijete rječnik bez kojeg je današnji dejting nezamisliv!