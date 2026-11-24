Nakon povratka s Tenerifa, Lara se ugodno iznenadila reakcijama publike. Priznala je kako je očekivala više negativnih komentara, no dočekale su je brojne poruke podrške. "Očekivala sam mnogo više hejta, ali dočekalo me toliko lijepih komentara. Izašla sam iz restorana i dva i pol sata stajala ispred i slikala se", ispričala je Lara u emisiji 'Bombaškoljka'.
Uz novostečenu popularnost, mlada natjecateljica pohvalila se i akademskim uspjehom. Svoj prvi fakultetski kolokvij pripremala je u avionu na povratku kući i uspješno ga položila, čime je odgovorila kritičarima koji su je prozivali zbog njezinih godina.
Ljubavni trokuti i bačene pite
Njezin boravak u vili obilježio je turbulentan odnos s Anthonyjem, za kojeg danas smatra da nije bio potpuno iskren. "Definitivno sam naučila da svom partneru treba da budem jedna i jedina opcija, a ne rezerva", izjavila je Lara osvrćući se na to iskustvo.
Nakon Anthonyja, pažnju joj je privukao Toni, s kojim je imala jedan od najupečatljivijih trenutaka sezone kada mu je bacila pitu u lice. Iako u vili nisu uspjeli ostvariti stabilnu vezu, Lara je otkrila da se danas čuju svaki dan.
Tko glumi, a tko pobjeđuje
Kada je riječ o ostalim parovima, Lara nema sumnje tko zaslužuje pobjedu. Svoje povjerenje daje Drini i Valentinu, ističući njihov zdrav i iskren odnos, dok Valentina smatra najiskrenijom osobom u kući. S druge strane, upitana da imenuje najvećeg manipulatora u vili, kratko je poručila: "Pa neka bude Anthony."
Vezu Stefana i Lidije pak smatra isključivo strateškom. Lara je jasno izrazila sumnju u njihovu iskrenost te istaknula kako vjeruje da će se taj par razići čim izađu iz vile.
Iako trenutno dobiva brojne ljubavne ponude u privatnim porukama, Lara je odlučila uzeti pauzu od novih odnosa. "Do 2027. stvarno mislim da ne mogu, toliko mi je puna glava od svega", priznala je u emisiji koju je završila u svom prepoznatljivom stilu, u šali prijeteći voditelju novom pitom u lice.
Želite čuti baš sve detalje? Sve epizode emisije 'Bombaškoljka' dostupne su ekskluzivno na platformi Voyo!