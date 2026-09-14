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Love Island Adria

Lara i Anthony nisu skrivali flert: 'Cijelo vrijeme sam gledala tvoje tetovaže'

Nakon što su formirani prvi parovi prve sezone dating showa Love Island Adria, natjecatelji su se uselili u raskošnu vilu na Tenerifeu. Prva zajednička večer i party uz bazen bili su idealna prilika da se strasti rasplamsaju, a tek sklopljena poznanstva prodube. Dok su neki parovi odmah osjetili kemiju, dolazak novog natjecatelja Jovana unio je nemir i pokazao da u ovoj igri nitko nije siguran

RTL.hr
14.09.2026 10:00

Lara i Anthony, par koji je spojila ljubav prema košarci, također su pronašli zajednički jezik. Anthony je bio jasan da mu se Lara sviđa zbog energije, izgleda i smisla za humor. Iako je Lara priznala da je on njezin tip jer voli "malo tamnije" dečke, dala je do znanja da se ne planira zatvoriti za druge opcije već prve večeri. "Otvorena sam, ne želim zatvarati odmah prvog dana sve opcije", rekla je Anthonyju, nagovještavajući da je borba za njezinu naklonost tek počela.

Njih su dvoje prisno razgovarali, a Lara mu je otvoreno priznala: "Cijelo vrijeme sam gledala tvoj tetovaže."

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Love Island Adria

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