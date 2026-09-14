Lara i Anthony nisu skrivali flert: 'Cijelo vrijeme sam gledala tvoje tetovaže'

Lara i Anthony, par koji je spojila ljubav prema košarci, također su pronašli zajednički jezik. Anthony je bio jasan da mu se Lara sviđa zbog energije, izgleda i smisla za humor. Iako je Lara priznala da je on njezin tip jer voli "malo tamnije" dečke, dala je do znanja da se ne planira zatvoriti za druge opcije već prve večeri. "Otvorena sam, ne želim zatvarati odmah prvog dana sve opcije", rekla je Anthonyju, nagovještavajući da je borba za njezinu naklonost tek počela.

Njih su dvoje prisno razgovarali, a Lara mu je otvoreno priznala: "Cijelo vrijeme sam gledala tvoj tetovaže."

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