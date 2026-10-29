Lara napustila Love Island Adria: 'Nemam više što tu raditi, mogu samo biti ponosna na sebe'

Lara je vilu na Tenerifeu napustila u pidžami. Sretna je što je u showu stekla veliku prijateljicu - Drinu, a jako će joj nedostajati i Mili - njih dvije će joj najviše nedostajati

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Lara je napustila vilu Love Island Adria i ostavila islandere u suzama! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo! Ne propustite finale Love Island Adria u petak, 6. studenog. Lara je vilu na Tenerifeu napustila u pidžami. Na pitanje o svom izlasku otkrila je da joj nije žao što je napustila vilu. "Nemam više što tu raditi, nema smisla da levitiram kao single u vili. Mogu samo biti ponosna na sebe", ocijenila je Lara svoj boravak u Love Island Adria. Sretna je što je u showu stekla veliku prijateljicu - Drinu, a jako će joj nedostajati i Mili - njih dvije će joj najviše nedostajati.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Love Island Adria FOTO: RTL

Čim izađu, kaže Lara, dočekat će Drinu i Mili na aerodromu. "Najviše će mi nedostajati Mili, Drina, ali i Anthony, Luka i Valentin", iskrena je bila Lara. "Drina je umjetnička duša, jako je kreativna i uvijek je tu za svakog, uvijek gleda stvari na pozitivan način. Mili je djevojka koja je puno toga prošla, razne gradove, države, jaka je mentalno i mislim da treba ostati takva kakva je. Anthony je emotivan, jako emotivna osoba, smiješna, pozitivna, jako će mi i on nedostajati", zaključila je Lara o islanderima.

icon-expand Anthony, Love Island Adria FOTO: RTL