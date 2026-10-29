Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Lara napustila Love Island Adria: 'Nemam više što tu raditi, mogu samo biti ponosna na sebe'

Lara je vilu na Tenerifeu napustila u pidžami. Sretna je što je u showu stekla veliku prijateljicu - Drinu, a jako će joj nedostajati i Mili - njih dvije će joj najviše nedostajati

RTL.hr
29.10.2026 09:31

Lara je napustila vilu Love Island Adria i ostavila islandere u suzama! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo! Ne propustite finale Love Island Adria u petak, 6. studenog.

Lara je vilu na Tenerifeu napustila u pidžami. Na pitanje o svom izlasku otkrila je da joj nije žao što je napustila vilu. "Nemam više što tu raditi, nema smisla da levitiram kao single u vili. Mogu samo biti ponosna na sebe", ocijenila je Lara svoj boravak u Love Island Adria. Sretna je što je u showu stekla veliku prijateljicu - Drinu, a jako će joj nedostajati i Mili - njih dvije će joj najviše nedostajati.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: RTL

Čim izađu, kaže Lara, dočekat će Drinu i Mili na aerodromu. "Najviše će mi nedostajati Mili, Drina, ali i Anthony, Luka i Valentin", iskrena je bila Lara. "Drina je umjetnička duša, jako je kreativna i uvijek je tu za svakog, uvijek gleda stvari na pozitivan način. Mili je djevojka koja je puno toga prošla, razne gradove, države, jaka je mentalno i mislim da treba ostati takva kakva je. Anthony je emotivan, jako emotivna osoba, smiješna, pozitivna, jako će mi i on nedostajati", zaključila je Lara o islanderima.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: RTL

Valentina smatra najiskrenijom osobom u vili. "Uvijek sve govori direktno, pa makar to bilo i loše. Stariji Luka mi je kao stariji brat, tako je flegmatičan i duhovit, njemu je bitno da je njemu i svima oko njega lijepo", otkrila je. "Sve što se trebalo dogoditi, dogodilo se, ja samo mogu biti sretna i zadovoljna što idem kući vidjeti roditelje, sestru i svog psa", zaključila je Lara i rekla da sve svoje islandere voli.

Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo! Ne propustite finale Love Island Adria u petak, 6. studenog!

love island adria lara
Love Island Adria

Od favorita publike do gorkog razlaza: Turbulentan put Anthonyja i Lare kroz 'Love Island Adria'

Moglo bi te zanimati

Od favorita publike do gorkog razlaza: Turbulentan put Anthonyja i Lare kroz 'Love Island Adria'

ANKETA Je li odnos Mili i Luke iskren ili čista taktika?

Sve više islandera sumnja u odnos Mili i Luke: 'Ako je on toliko inteligentan, trebao bi takve stvari vidjeti'

Kraj puta za Drinu i Valentina? Gledatelji donijeli odluku o njihovoj sudbini

Spoiler alert! Novi parovi u 'Love Island Adria': Pogledajte tko s kim nastavlja romansu

Spoiler alert! Najemotivnije ispadanje sezone: Izlazak iz vile rasplakao i voditeljicu

Pročitaj na Net.hr
Matija Cvek rasplesao Beograd: Izveo duet s nagrađivanom glazbenicom
Preminula nagrađivana glumica Barbara Barrie: Odlazak je bio medicinski potpomognut
Jakov Jozinović ponovno se oglasio nakon odgode koncerta u Srbiji i burnih reakcija susjeda
Supruga Ivana Rakitića oglasila se nakon tragedije u Španjolskoj: 'Šaljem veliki zagrljaj'
Bila je ikona 90-ih, prošla holivudski pad i doživjela povratak: Ovako danas izgleda Winona Ryder
Od nježne ljepotice do buntovnog imidža: Ovako danas izgleda zvijezda 'Sumraka'
Povijesni spektakl stigao u Split: Pogledajte tko je sve stigao na premijeru filma o caru Dioklecijanu
Lana Jurčević zagolicala maštu fanova: Objavila fotografiju muške ruke, jedan detalj sve otkrio
Supruga nogometne zvijezde u šoku nakon tragedije: 'Moj vlak bio je odmah iza njih'
Zvijezda 'Titanica' 90-ih je bio san svake žene: Pogledajte kako danas izgleda Billy Zane