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Love Island Adria

Lara ne skriva simpatije, no priznaje: 'Ako se Anthony zaljubi u drugu curu, iznervirat ću se'

Prvi dani u luksuznoj vili showa 'Love Island Adria' na Tenerifeu već su donijeli prve ljubavne iskre, ali i neočekivane drame

RTL.hr
15.09.2026 09:00

Dok su se neki parovi tek upoznavali, odnosi između Lare i Anthonyja od samog su početka stavljeni na kušnju. Nakon što je u startu ostao bez partnerice, Anthony je dobio novu priliku osvojiti srce jedne od djevojaka, a sve oči uprte su u Laru, koja ne skriva svoje osjećaje, ali ni strahove.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Sigurno ću se iznervirati"

Iako je njihov odnos tek u začetku, Lara je otvoreno priznala što bi se dogodilo ako bi se Anthony odlučio za drugu djevojku. Njezina izjava otkrila je složenost emocija koje su se već razvile u vili.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Da li ću se iznervirati ako se Anthony zaljubi u drugu djevojku? Sigurno da, zato što se on meni dopada", izjavila je bez zadrške, no odmah je dodala i dozu opreza: "Smatram da treba proći još dosta vremena da bi se on meni svidio na nekom dubljem nivou." Ovim je riječima jasno dala do znanja da Anthony ima njezinu pažnju, ali i da će se za njezinu potpunu naklonost morati potruditi, jer konkurencija u vili ne spava.

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