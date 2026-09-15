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Love Island Adria

Lara nije mogla sakriti bijes nakon burne igre: 'Ja sam se baš iznervirala, znala sam da je to bio on!'

Naizgled bezazlen izazov koji je trebao opustiti stanare pretvorio se u pravi test živaca u vili 'Love Island Adria'. Mir je ponovno narušen, a atmosfera je dovedena do točke pucanja nakon što je jedna igra iznijela na površinu neočekivane reakcije i potpunu frustraciju

RTL.hr
15.09.2026 22:14

Iako su mnogi očekivali dobru zabavu i opuštene trenutke, tijek igre i potezi pojedinih kandidata u potpunosti su izašli iz okvira onoga što se planiralo. Najveći pritisak osjetila je Lara, koja od samog početka nije skrivala da joj čitava zamisao izazova nimalo ne odgovara.

"Nisam zadovoljna što je 'kissing game' zato što ne želim da naš prvi poljubac bude u igri", priznala je Lara s vidnim nezadovoljstvom.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Larin bijes i prekršena obećanja

Prava bura i emotivni raspad uslijedili su tek nakon što su se slegli prvi dojmovi izazova. Lara nije mogla suspregnuti svoje razočaranje, a reakcije u vili samo su dodatno podigle tenziju. U njezinim se riječima jasno osjetila duboka frustracija zbog načina na koji su se stvari rasplele.

"Ja sam se baš iznervirala, znala sam da je to bio on", poručila je Lara, dajući do znanja da ju je vlastiti osjećaj odmah navodio na točne zaključke.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako su novi događaji u vili i dodatan pritisak unijeli nemir među sve stanare, Lara je naglasila da razlog njezine ljutnje ne leži samo u onome što je bilo vidljivo na prvu.

"Nije zbog djevojaka, nego zato što smo se danas dogovorili da nema više drame", povjerila se, razočarana što je obećanje tako brzo palo u vodu.

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