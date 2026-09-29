Lara o Aljinom napadu na Anthonyja: 'Pokušavam joj biti prijateljica, a ona mi zabija nož u leđa'

Iako su gledatelji navikli na brzinske preokrete, najnoviji potezi opasno su uzdrmali odnos između Lare i Alje , a povrijediti nekoga iza leđa pokazalo se kao najbrži put do općeg kaosa.

Sve je počelo nakon što su Alja i Luka napokon sjeli i dogovorili se da među njima nema romantične kemije te da ostaju samo prijatelji. No, umjesto da smiri strasti, Alja je odmah napravila potez koji je šokirao vilu pokazala je iznenadni i iznimno veliki interes za Anthonyja, natjecatelja s kojim je Lara već izgradila blizak odnos i prema kojem ima otvorene osjećaje.

Iako se Alja pravdala kako joj namjera nije bila stvoriti dramu te da se jednostavno osjeća sputanom ako ne istraži sve opcije, njezina odluka da otvori komunikaciju s Anthonyjem iza leđa curi s kojom provodi dane u kući donijela je ogroman pritisak.