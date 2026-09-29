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Love Island Adria

Lara o Aljinom napadu na Anthonyja: 'Pokušavam joj biti prijateljica, a ona mi zabija nož u leđa'

U vili showa 'Love Island Adria' strasti se ne smiruju, no ovoga puta u središtu drame nisu samo narušeni ljubavni odnosi, već i potpuno pucanje ženskog prijateljstva!

RTL.hr
29.09.2026 11:30

Iako su gledatelji navikli na brzinske preokrete, najnoviji potezi opasno su uzdrmali odnos između Lare i Alje, a povrijediti nekoga iza leđa pokazalo se kao najbrži put do općeg kaosa.

Raskrstila s Lukom pa odmah bacila oko na drugog!

Sve je počelo nakon što su Alja i Luka napokon sjeli i dogovorili se da među njima nema romantične kemije te da ostaju samo prijatelji. No, umjesto da smiri strasti, Alja je odmah napravila potez koji je šokirao vilu pokazala je iznenadni i iznimno veliki interes za Anthonyja, natjecatelja s kojim je Lara već izgradila blizak odnos i prema kojem ima otvorene osjećaje.

Iako se Alja pravdala kako joj namjera nije bila stvoriti dramu te da se jednostavno osjeća sputanom ako ne istraži sve opcije, njezina odluka da otvori komunikaciju s Anthonyjem iza leđa curi s kojom provodi dane u kući donijela je ogroman pritisak.

Alja, Lara, Love Island Adria
Alja, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Larine teške riječi: 'Pokušavam joj biti prijateljica, a ona mi zabija nož u leđa!'

Lara, koja je Alju smatrala jednom od najbližih osoba u vili i stalno joj držala leđa tijekom ranijih drama, nije mogla sakriti svoje razočaranje i emotivni slom. Otkrila je koliko ju je Aljin potez pogodio:

"Glupo se osjećam zato što iz dana u dan pokušavam biti njezina prijateljica i biti tu za što god da joj treba. Pokušavala sam stati na njezinu stranu, kao što i jesam u prethodnih par situacija... Ne znam, samo shvaćam da mi je netko zabio nož u leđa!"

Lara i Alja, Love Island Adria
Lara i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

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