Devetnaestogodišnja Lara napustila je vilu reality showa 'Love Island Adria' dva tjedna prije velikog finala, a sada je stigla u novu epizodu emisije 'Bombaškoljka' na platformi Voyo. Voditelju Nikoli Grgiću otvorila je dušu i bez zadrške prokomentirala bivše partnere i odnose među natjecateljima, otkrivši pritom kako danas gleda na cijelo iskustvo

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Nakon povratka s Tenerifa, Lara se ugodno iznenadila reakcijama publike. Priznala je kako je očekivala više negativnih komentara, no dočekale su je brojne poruke podrške. "Očekivala sam mnogo više hejta, ali dočekalo me toliko lijepih komentara. Izašla sam iz restorana i dva i pol sata stajala ispred i slikala se", ispričala je Lara u emisiji 'Bombaškoljka'. Uz novostečenu popularnost, mlada natjecateljica pohvalila se i akademskim uspjehom. Svoj prvi fakultetski kolokvij pripremala je u avionu na povratku kući i uspješno ga položila, čime je odgovorila kritičarima koji su je prozivali zbog njezinih godina.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Bombaškoljka FOTO: Voyo

Ljubavni trokuti i bačene pite

Njezin boravak u vili obilježio je turbulentan odnos s Anthonyjem, za kojeg danas smatra da nije bio potpuno iskren. "Definitivno sam naučila da svom partneru treba da budem jedna i jedina opcija, a ne rezerva", izjavila je Lara osvrćući se na to iskustvo. Nakon Anthonyja, pažnju joj je privukao Toni, s kojim je imala jedan od najupečatljivijih trenutaka sezone kada mu je bacila pitu u lice. Iako u vili nisu uspjeli ostvariti stabilnu vezu, Lara je otkrila da se danas čuju svaki dan.

icon-expand Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tko glumi, a tko pobjeđuje