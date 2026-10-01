Lara počupala Anthonyju obrve: 'Baš me briga ako ga boli, ta šuma se morala srediti!'

Iako se u vili do sad uglavnom pričalo o kupaonskim rutinama i muškome šminkanju, Lara je primijetila detalj na svom partneru preko kojeg jednostavne nije mogla prijeći. Vidjela je potencijal, ali i hitnu potrebu za estetskom intervencijom:

"Prvo što mi je palo na pamet kad sam vidjela te obrve, jeste koliko je imao šumu na njima!"

Iako je tretman za Anthonyja bio prilično bolan, Lara nije pokazala ni mrvicu milosti:

"Baš me briga koliko ga je boljelo i da li ga boli. To mora da se čupa jer ne mogu da ga gledam takvog. Dečko je prelijep, samo treba da se srede obrve!"