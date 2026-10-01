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Love Island Adria

Lara počupala Anthonyju obrve: 'Baš me briga ako ga boli, ta šuma se morala srediti!'

U vili 'Love Island Adria' napetost prije novog spajanja parova na kratko je pala u drugi plan, a sve zahvaljujući Lari koja je odlučila otvoriti vlastiti salon za uljepšavanje! Prvi na njezinom kozmetičkom stolu završio je Anthony, a njegov se jutarnji tretman pretvorio u pravu malu borbu za opstanak pod pincetom

RTL.hr
01.10.2026 09:30

Iako se u vili do sad uglavnom pričalo o kupaonskim rutinama i muškome šminkanju, Lara je primijetila detalj na svom partneru preko kojeg jednostavne nije mogla prijeći. Vidjela je potencijal, ali i hitnu potrebu za estetskom intervencijom:

"Prvo što mi je palo na pamet kad sam vidjela te obrve, jeste koliko je imao šumu na njima!"

Iako je tretman za Anthonyja bio prilično bolan, Lara nije pokazala ni mrvicu milosti:

"Baš me briga koliko ga je boljelo i da li ga boli. To mora da se čupa jer ne mogu da ga gledam takvog. Dečko je prelijep, samo treba da se srede obrve!"

Lara, Anthony, Love Island Adria
Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kozmetički salon u vili: Na red stigli Stefan i mlađi Luka

Nakon što je usrećila Anthonyja, Larin kozmetički entuzijazam nije stao. Ubrzo je okupila i ostatak muške ekipe pa su na čupanje obrva pristigli Luka i Stefan. 

Lara je na kraju ponosno zaključila svoju misiju uljepšavanja:

"Od danas će svi muškarci imati lijepe obrve na Love Islandu i ne morate se više brinuti za njihov izgled!"

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