Lara počupala Anthonyju obrve: 'Baš me briga ako ga boli, ta šuma se morala srediti!'

Iako se u vili do sad uglavnom pričalo o kupaonskim rutinama i muškome šminkanju, Lara je primijetila detalj na svom partneru preko kojeg jednostavne nije mogla prijeći. Vidjela je potencijal, ali i hitnu potrebu za estetskom intervencijom:
"Prvo što mi je palo na pamet kad sam vidjela te obrve, jeste koliko je imao šumu na njima!"
Iako je tretman za Anthonyja bio prilično bolan, Lara nije pokazala ni mrvicu milosti:
"Baš me briga koliko ga je boljelo i da li ga boli. To mora da se čupa jer ne mogu da ga gledam takvog. Dečko je prelijep, samo treba da se srede obrve!"
Kozmetički salon u vili: Na red stigli Stefan i mlađi Luka
Nakon što je usrećila Anthonyja, Larin kozmetički entuzijazam nije stao. Ubrzo je okupila i ostatak muške ekipe pa su na čupanje obrva pristigli Luka i Stefan.
Lara je na kraju ponosno zaključila svoju misiju uljepšavanja:
"Od danas će svi muškarci imati lijepe obrve na Love Islandu i ne morate se više brinuti za njihov izgled!"
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.