Lara pred svima osudila Mili: 'Meni je ružno što se sada složila s Gašperom, a plakala je cijeli dan zbog toga!'

Nakon što je provela gotovo cijeli dan u suzama zbog Gašperovih hladnih komentara i osuđivanja njezine prošlosti, Mili je tijekom zajedničke rasprave iznenada promijenila ploču. U želji da izbjegne daljnje konflikte i stane uz svog partnera, javno se složila s Gašperom, zaboravivši sve što je satima ranije govorila curama.
Njezin potez dočekan je na nož, a Lara jednostavno nije mogla prešutjeti ono što je smatrala čisto licemjerjem. Bez imalo ustručavanja, pred svima je saskresala Mili u lice:
"Meni je ružno što se Mili sada složila s Gašperom, a plakala je cijeli dan zbog toga, a on ima body count pedeset!"
I dok neki parovi, poput Valentina i Drine, plove mirnim vodama i grade svoj odnos daleko od kamera i konflikata, nad vezom Mili i Gašpera nadvile su se najcrnje sjene do sada.
Hoće li Mili uspeti vratiti povjerenje djevojaka ili je odabirom linije manjeg otpora trajno narušila svoj status u vili? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.