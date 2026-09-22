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Lara pred svima osudila Mili: 'Meni je ružno što se sada složila s Gašperom, a plakala je cijeli dan zbog toga!'

Iako su se djevojke u početku čvrsto držale zajedno u borbi protiv muških dvostrukih mjerila, nepredvidivi preokret u ponašanju jedne natjecateljice doveo je do potpunog razdora među curama

RTL.hr
22.09.2026 22:10

Nakon što je provela gotovo cijeli dan u suzama zbog Gašperovih hladnih komentara i osuđivanja njezine prošlosti, Mili je tijekom zajedničke rasprave iznenada promijenila ploču. U želji da izbjegne daljnje konflikte i stane uz svog partnera, javno se složila s Gašperom, zaboravivši sve što je satima ranije govorila curama.

Njezin potez dočekan je na nož, a Lara jednostavno nije mogla prešutjeti ono što je smatrala čisto licemjerjem. Bez imalo ustručavanja, pred svima je saskresala Mili u lice:

"Meni je ružno što se Mili sada složila s Gašperom, a plakala je cijeli dan zbog toga, a on ima body count pedeset!"

Lara, Mili i Gašper, Love Island Adria
Lara, Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

I dok neki parovi, poput Valentina i Drine, plove mirnim vodama i grade svoj odnos daleko od kamera i konflikata, nad vezom Mili i Gašpera nadvile su se najcrnje sjene do sada.

Hoće li Mili uspeti vratiti povjerenje djevojaka ili je odabirom linije manjeg otpora trajno narušila svoj status u vili? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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