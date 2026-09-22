Lara pred svima osudila Mili: 'Meni je ružno što se sada složila s Gašperom, a plakala je cijeli dan zbog toga!'

Nakon što je provela gotovo cijeli dan u suzama zbog Gašperovih hladnih komentara i osuđivanja njezine prošlosti, Mili je tijekom zajedničke rasprave iznenada promijenila ploču. U želji da izbjegne daljnje konflikte i stane uz svog partnera, javno se složila s Gašperom, zaboravivši sve što je satima ranije govorila curama.

Njezin potez dočekan je na nož, a Lara jednostavno nije mogla prešutjeti ono što je smatrala čisto licemjerjem. Bez imalo ustručavanja, pred svima je saskresala Mili u lice:

"Meni je ružno što se Mili sada složila s Gašperom, a plakala je cijeli dan zbog toga, a on ima body count pedeset!"