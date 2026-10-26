Lara priznala što osjeća prema Anthonyju: 'Nedostaje mi da budemo bliski kao nekada'

Mlada islanderica otvorila je dušu Drini i Mili i priznala da je situacija s Anthonyjem izrazito iscrpljuje, a njezine iskrene riječi otkrivaju koliko se bori protiv vlastitih emocija

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Događaji u vili Love Island Adria poprimaju neočekivani smjer, a ljubavne dileme ne prestaju mučiti islandere. Dok se parovi suočavaju s brojnim izazovima, Lara se našla u središtu pozornosti nakon što su joj Drina i Mili odlučile skrenuti pozornost na Anthonyjevo ponašanje. Prema njihovu mišljenju, Anthony joj šalje miješane signale i u njemu se još uvijek kriju nerazriješeni osjećaji, podsjećajući je na slične situacije iz prošlosti.

icon-expand icon-close icon-close Drina i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Teške emocije i zbunjenost u vili

Razgovor s Mili i Drinom potaknuo je Laru na dublje razmišljanje, a ubrzo je priznala da je takvo emocionalno stanje u potpunosti iscrpljuje. Priznala je da joj se već jako dugo nije dogodilo da joj se netko svidi na ovakav način, zbog čega joj se cijela situacija čini još težom. "Znate vi koliko dugo se meni nije nitko svidio! Baš osjećam nešto i to mi je ogroman problem. Osjećam, a ne želim da osjećam", iskreno je poručila Lara, ne skrivajući očaj zbog emocija koje su se probudile u njoj.

icon-expand Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dodala je kako joj nedostaju trenuci bliskosti te da je zbunjena činjenicom da joj Anthony s jedne strane pruža pažnju, grli je i dodiruje, dok s druge strane kod nje izaziva strah od prevelikog vezivanja. "Nedostaje mi da se mogu nakačiti na njegova ramena i da visim, neznam, nedostaje mi da budemo bliski kao što smo nekada bili", priznala je.

icon-expand Drina, Lara, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Strah od zaljubljivanja