Lara priznala tajnu iz svoje prošlosti: 'Bila sam zaprošena!'

Igra je trebala poslužiti kao opuštanje od teških rasprava o "body countu" i dvostrukim mjerilima, no kada je na red došla Lara, atmosfera u vili u sekundi je postala napeta. Pred okupljene Islandere stavila je tri iznimno zanimljive tvrdnje: da ima fetiš na stopala, da je na Baliju namjerno preskočila let za povratak kući ili da je u prošlosti bila zaprošena!

Dok su pojedini natjecatelji tipovali na avanturu na Baliju, drugi su pažljivo proučavali njezinu reakciju, uvjereni da se iza njezina mirnog lica krije puno ozbiljnija priča.