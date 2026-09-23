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Love Island Adria

Lara priznala tajnu iz svoje prošlosti: 'Bila sam zaprošena!'

Dok su se Islanderi zabavljali razotkrivanjem sočnih detalja iz privatnog života, jedna od najupečatljivijih Islanderica otkrila je tajnu o kojoj je do sada šutjela kao zalivena

RTL.hr
23.09.2026 12:00

Igra je trebala poslužiti kao opuštanje od teških rasprava o "body countu" i dvostrukim mjerilima, no kada je na red došla Lara, atmosfera u vili u sekundi je postala napeta. Pred okupljene Islandere stavila je tri iznimno zanimljive tvrdnje: da ima fetiš na stopala, da je na Baliju namjerno preskočila let za povratak kući ili da je u prošlosti bila zaprošena!

Dok su pojedini natjecatelji tipovali na avanturu na Baliju, drugi su pažljivo proučavali njezinu reakciju, uvjereni da se iza njezina mirnog lica krije puno ozbiljnija priča.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

'To je ostalo u prošlosti!'

Lara je ubrzo prekinula nagađanja i pred ostalima potvrdila najdramatičniji scenarij:

"Bila sam zaprošena! Ali to što je bilo u prošlosti, u prošlosti je i ostalo. Sada se trebamo fokusirati na sadašnjost."

Kroz smijeh je dodala kako Bali nikada u životu nije posjetila te da zapravo uopće ne voli stopala, čime je otklonila svaku sumnju u istinitost svojih ostalih priča.

Lara, Anthony, Love Island Adria
Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

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