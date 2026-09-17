Lara slomljena nakon svađe s Anthonyjem: 'Odaberi onda Alju, ne mogu ovo više'

Anthonyja je zasmetalo što je Lara odabrala upravo Vukašina, a napetost između njih dvoje ubrzo je porasla. Iako je Lara svojim potezom tijekom igre iznenadila i ostale Islandere, nakon rasprave jasno je dala do znanja prema kome zapravo gaji osjećaje.

Preplavljena emocijama, Lara je ponovno završila u suzama. "Mene nitko osim Anthonyja ne zanima u ovoj kući, želim da me shvati ozbiljno. Ne mogu ovo više. Smeta mi što svi misle da sam fejk", priznala je Lara.

Čini se kako joj posebno teško pada činjenica da drugi Islanderi sumnjaju u njezine namjere, dok ona tvrdi da je Anthony jedini muškarac u vili koji je zanima.

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