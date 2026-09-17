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Love Island Adria

Lara slomljena nakon svađe s Anthonyjem: 'Odaberi onda Alju, ne mogu ovo više'

Poljubac koji je trebao biti samo dio igre izazvao je nove probleme u vili 'Love Islanda Adria'. Nakon što je Lara tijekom izazova odlučila poljubiti Vukašina, Anthony nije skrivao da mu se njezin potez nije svidio, a između njih je došlo do rasprave

RTL.hr
17.09.2026 22:50

Anthonyja je zasmetalo što je Lara odabrala upravo Vukašina, a napetost između njih dvoje ubrzo je porasla. Iako je Lara svojim potezom tijekom igre iznenadila i ostale Islandere, nakon rasprave jasno je dala do znanja prema kome zapravo gaji osjećaje.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Preplavljena emocijama, Lara je ponovno završila u suzama. "Mene nitko osim Anthonyja ne zanima u ovoj kući, želim da me shvati ozbiljno. Ne mogu ovo više. Smeta mi što svi misle da sam fejk", priznala je Lara.

Čini se kako joj posebno teško pada činjenica da drugi Islanderi sumnjaju u njezine namjere, dok ona tvrdi da je Anthony jedini muškarac u vili koji je zanima.

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Love Island Adria

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