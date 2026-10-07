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Love Island Adria

Lara slomljena zbog ispadanja 'bombshella' Tonija: 'Osjećam se kao snijeg u pustinji, kao da ovdje više nemam nikakav smisao!'

Odlukom većine, Luka i Toni napustili su show, dok je Nikola dobio novu priliku za ljubav. No, Tonijev odlazak izazvao je pravi val razočaranja i emocija, a najteže ga je podnijela Lara koja pred kamerama nije mogla suspregnuti suze

RTL.hr
07.10.2026 13:30

Odlazak Luke i Tonija šokirao je mnoge Islandere, no Lara je odmah jasno dala do znanja koliko ju je ta odluka pogodila. U samo nekoliko dana izgubila je natjecatelja s kojim je od prvog trenutka osjetila snažnu privlačnost i povezanost.

Priznala je kako su imali sjajnu komunikaciju te da su im se karakteri savršeno poklopili, a njihova dobra energija kulminirala je i sočnim poljupcem tijekom brzog spoja. Upravo zbog toga, Lara je imala velika očekivanja od njihovog daljnjeg odnosa te ne krije koliko ju je zaboljela iskrenost i otvorenost kojom je Toni pristupao dok je pričao o svojoj prošlosti.

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Osjećam se kao snijeg u pustinji...'

Gubitak potencijalnog partnera ostavio je Laru u potpunom rasulu i potaknuo je na razmišljanje ima li njezin daljnji ostanak u vili uopće smisla. Nakon što su razmijenili nježnosti, iskreno se nadala da će upravo s njim graditi ljubavnu priču i upoznati ga u još boljem svjetlu.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Atmosfera u kući postala je izrazito napeta, a Lara je svoje trenutno emotivno stanje pred ostalima opisala vrlo slikovitom i potresnom usporedbom:

"Sada smo oboje slobodni. Osjećam se kao snijeg u pustinji, kao da ovdje više nemam nikakav smisao", rekla je shrvana Lara.

Dodala je kako se bez Tonija osjeća potpuno izgubljeno u igri te da u kući trenutno ne vidi niti jednog muškarca koji bi joj mogao privući pažnju na isti način: "Voljela bih da se Toni vrati jer ovdje nema nikoga tko mi se sviđa."

Toni, Love Island Adria
Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hoće li Lara uspjeti prebroditi ovaj težak udarac i pružiti šansu nekom novom kandidatu ili je njezina avantura pri kraju, doznat ćemo u novim epizodama showa 'Love Island Adria' na platformi Voyo!

Želite li promijeniti sudbinu svojih omiljenih natjecatelja? Ne zaboravite redovito pratiti službenu Love Island aplikaciju putem koje ćete ubrzo moći glasati i potencijalno vratiti svog omiljenog 'bombshella' natrag u vilu!

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