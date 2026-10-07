Lara slomljena zbog ispadanja 'bombshella' Tonija: 'Osjećam se kao snijeg u pustinji, kao da ovdje više nemam nikakav smisao!'

Odlukom većine, Luka i Toni napustili su show, dok je Nikola dobio novu priliku za ljubav. No, Tonijev odlazak izazvao je pravi val razočaranja i emocija, a najteže ga je podnijela Lara koja pred kamerama nije mogla suspregnuti suze

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Odlazak Luke i Tonija šokirao je mnoge Islandere, no Lara je odmah jasno dala do znanja koliko ju je ta odluka pogodila. U samo nekoliko dana izgubila je natjecatelja s kojim je od prvog trenutka osjetila snažnu privlačnost i povezanost. Priznala je kako su imali sjajnu komunikaciju te da su im se karakteri savršeno poklopili, a njihova dobra energija kulminirala je i sočnim poljupcem tijekom brzog spoja. Upravo zbog toga, Lara je imala velika očekivanja od njihovog daljnjeg odnosa te ne krije koliko ju je zaboljela iskrenost i otvorenost kojom je Toni pristupao dok je pričao o svojoj prošlosti.

icon-expand icon-close icon-close Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Osjećam se kao snijeg u pustinji...'

Gubitak potencijalnog partnera ostavio je Laru u potpunom rasulu i potaknuo je na razmišljanje ima li njezin daljnji ostanak u vili uopće smisla. Nakon što su razmijenili nježnosti, iskreno se nadala da će upravo s njim graditi ljubavnu priču i upoznati ga u još boljem svjetlu.

icon-expand Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Atmosfera u kući postala je izrazito napeta, a Lara je svoje trenutno emotivno stanje pred ostalima opisala vrlo slikovitom i potresnom usporedbom: "Sada smo oboje slobodni. Osjećam se kao snijeg u pustinji, kao da ovdje više nemam nikakav smisao", rekla je shrvana Lara. Dodala je kako se bez Tonija osjeća potpuno izgubljeno u igri te da u kući trenutno ne vidi niti jednog muškarca koji bi joj mogao privući pažnju na isti način: "Voljela bih da se Toni vrati jer ovdje nema nikoga tko mi se sviđa."

icon-expand Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo