Lara sve iznenadila i umjesto Anthonyja poljubila Vukašina: 'Htjela ga je napraviti ljubomornim, djetinjasto'

Lara je odabrala Vukašina i tako iznenadila ostale Islandere, a ubrzo je između njih pao i poljubac.
Njezin potez posebno je privukao pozornost zbog svega što se prethodno događalo između nje i Anthonyja. Vukašin i Anthony nisu bili uvjereni da se iza Larina izbora krije stvarna želja da poljubi Vukašina. Obojica su posumnjala da je njezin potez zapravo bio namijenjen Anthonyju. "Mislim da ga je samo htjela napraviti ljubomornim", komentirao je Vukašin nakon poljupca.
Dečki su Larinu odluku protumačili kao pokušaj izazivanja Anthonyjeve reakcije, a njezin potez opisali su i kao djetinjast. Je li Lara doista željela samo izazvati ljubomoru ili se iza neočekivanog izbora krije nešto više, tek će se pokazati.
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