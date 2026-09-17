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Love Island Adria

Lara sve iznenadila i umjesto Anthonyja poljubila Vukašina: 'Htjela ga je napraviti ljubomornim, djetinjasto'

Igra u vili 'Love Islanda Adria' donijela je još jedan neočekivani trenutak, a ovoga puta za iznenađenje se pobrinula Lara. Kada je došao njezin red da odabere jednog od muških Islandera, mnogi su očekivali Anthonyja, no ona je odlučila krenuti u potpuno drugom smjeru

RTL.hr
17.09.2026 22:40

Lara je odabrala Vukašina i tako iznenadila ostale Islandere, a ubrzo je između njih pao i poljubac.

Njezin potez posebno je privukao pozornost zbog svega što se prethodno događalo između nje i Anthonyja. Vukašin i Anthony nisu bili uvjereni da se iza Larina izbora krije stvarna želja da poljubi Vukašina. Obojica su posumnjala da je njezin potez zapravo bio namijenjen Anthonyju. "Mislim da ga je samo htjela napraviti ljubomornim", komentirao je Vukašin nakon poljupca.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Dečki su Larinu odluku protumačili kao pokušaj izazivanja Anthonyjeve reakcije, a njezin potez opisali su i kao djetinjast. Je li Lara doista željela samo izazvati ljubomoru ili se iza neočekivanog izbora krije nešto više, tek će se pokazati.

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Love Island Adria

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