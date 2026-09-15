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Love Island Adria

Lara u igri istaknula Anthonyjeve mane: 'Ne volim kad je dečko nonšalantan'

Iako su se prve simpatije već rodile, iskrena igra "Ice Breaker" bila je dovoljna da razotkrije i prve pukotine u potencijalnim vezama, a u središtu drame našli su se Lara i Anthony

RTL.hr
15.09.2026 13:00

Kako bi se islanderi bolje upoznali, produkcija je organizirala igru "Ice Breaker" koja ih je natjerala da bez filtera odgovaraju na škakljiva pitanja. Cilj je bio jasan: otkriti tko što misli, tko koga privlači i, najvažnije, tko kod koga izaziva sumnju. Jedno od pitanja bilo je usmjereno na "crvene zastave" - karakteristike kod partnera koje pale alarm za uzbunu.

Tada je Lara odlučila otvoreno progovoriti o onome što joj smeta kod Anthonyja, dečka koji joj se od početka sviđa, ali čije je ponašanje počelo iritirati. "Već sam mu rekla, ne volim kad je dečko nonšalantan, to mi je njegova mana", izjavila je Lara, jasno dajući do znanja da joj Anthonyjev opušten i naizgled nezainteresiran stav nimalo ne odgovara. Čini se da je njezina izjava potaknula i druge, pa je i Tara iskoristila priliku da kritizira Anthonyja. 

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nonšalantnost kao riječ dana

Čini se da je Lara uvela novu ključnu riječ u vilu, jer se izraz "nonšalantno" počeo ponavljati u gotovo svakom razgovoru. Dok se Anthony branio kako ne razumije optužbe, Lara je u razgovoru s drugim djevojkama potvrdila svoj stav. "Anthony mi se i dalje jako sviđa, ali mora prestati biti nonšalantan. Ja mrzim nonšalantnost", povjerila se, dodavši kako od muškarca očekuje da joj jasno pokaže interes i trud.

Njegov manjak inicijative, poput toga da joj nije pripremio doručak ili da ne započinje razgovor, za Laru su bili dovoljan razlog za preispitivanje svega. Dok se on pravdao da nije imao priliku i da je pod pritiskom, ona je zaključila da se iza njegovog ponašanja možda skriva i ego.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

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