Lara u igri istaknula Anthonyjeve mane: 'Ne volim kad je dečko nonšalantan'

Kako bi se islanderi bolje upoznali, produkcija je organizirala igru "Ice Breaker" koja ih je natjerala da bez filtera odgovaraju na škakljiva pitanja. Cilj je bio jasan: otkriti tko što misli, tko koga privlači i, najvažnije, tko kod koga izaziva sumnju. Jedno od pitanja bilo je usmjereno na "crvene zastave" - karakteristike kod partnera koje pale alarm za uzbunu.

Tada je Lara odlučila otvoreno progovoriti o onome što joj smeta kod Anthonyja, dečka koji joj se od početka sviđa, ali čije je ponašanje počelo iritirati. "Već sam mu rekla, ne volim kad je dečko nonšalantan, to mi je njegova mana", izjavila je Lara, jasno dajući do znanja da joj Anthonyjev opušten i naizgled nezainteresiran stav nimalo ne odgovara. Čini se da je njezina izjava potaknula i druge, pa je i Tara iskoristila priliku da kritizira Anthonyja.