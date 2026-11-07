Lara u novoj 'Bombaškoljci' otkrila: 'On je od nekog užasnog postao osoba koju volim, zvao me i da dođem kod njega'

Nakon napuštanja vile na Tenerifeu dva tjedna prije samog finala, Lara je u razgovoru s urednikom Voyo platforme Nikolom Grgićem u 'Bombaškoljci' iskreno komentirala sve što se događalo pod budnim okom kamera. Jedna od glavnih tema bio je odnos između Mili i Luke, oko kojeg su se u vili lomila koplja.
Lara je odmah stala na njihovu stranu i naglasila da ne vjeruje u priče o glumi:
"Ja to ne gledam fejk, ne zato što mi je Mili baš dobra prijateljica i što mi je Luka baš dobar prijatelj, već sam ja vidjela i slušala Miline komentare."
Prisjetila se i trenutaka u vili kada bi joj se Mili povjeravala nakon razgovora s Lukom:
"Kada bi mi prepričavala što joj se događalo s Lukom, tolko mi je to slatko kad se ona stidi cijela i toliko bude slatka. Odmah se osjećam da i Mili to osjeća."
Iako priznaje da nije pratila show nakon svog izlaska, ističe da su osjećaji bili vidljivi golim okom:
"Nisam gledala Love Island nakon što sam ispala, ali ono što sam vidjela unutra je da ima tu nešto."
Od neugodnog prvog dojma do velikog prijateljstva
Odgovarajući na pitanje o kome je najviše promijenila mišljenje od početka showa pa sve do svog izlaska, Lara nije dvojila niti sekunde. Najveći zaokret u njezinim očima napravio je Nikola.
Prisjetila se samog početka i prvog trenutka koji joj se nije svidio:
"Najviši skok u mom gledanju ka nekoj osobi je imao Nikola. On je iz nečeg užasnog, jer je ispao seljak ono kad se nije pozdravio s nama na početku..."
No, kako je vrijeme odmicalo, njihov se odnos potpuno transformirao:
"...do osobe koju toliko volim. Ja njega toliko volim! Kad smo pričali bilo mi je toliko drago."
Prijateljstvo se nastavilo i nakon showa, a Nikola joj je već uputio i poziv za druženje:
"Čak me zvao da dođem kod njega u Sokobanju", otkrila je Lara uz osmijeh.
Osim o Nikoli, Mili i Luki, Lara se u novoj epizodi 'Bombaškoljke' osvrnula i na svoje odnose s Anthonyjem i Tonijem, razmirice s Loren te prijateljstvo s Drinom.
Treću epizodu Bombaškoljke gledaj odmah ekskluzivno na platformi Voyo. Ne propustite doznati što je Lara otkrila nakon izlaska iz vile!