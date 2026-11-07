Bivša islanderica Lara u novoj epizodi 'Bombaškoljke' na platformi Voyo pretresla je sve odnose iz vile, obranila najkomentiraniji par i otkrila tko je napravio najveći preokret sezone

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Nakon napuštanja vile na Tenerifeu dva tjedna prije samog finala, Lara je u razgovoru s urednikom Voyo platforme Nikolom Grgićem u 'Bombaškoljci' iskreno komentirala sve što se događalo pod budnim okom kamera. Jedna od glavnih tema bio je odnos između Mili i Luke, oko kojeg su se u vili lomila koplja. Lara je odmah stala na njihovu stranu i naglasila da ne vjeruje u priče o glumi: "Ja to ne gledam fejk, ne zato što mi je Mili baš dobra prijateljica i što mi je Luka baš dobar prijatelj, već sam ja vidjela i slušala Miline komentare."

icon-expand icon-close icon-close Lara, Bombaškoljka FOTO: Voyo

Prisjetila se i trenutaka u vili kada bi joj se Mili povjeravala nakon razgovora s Lukom: "Kada bi mi prepričavala što joj se događalo s Lukom, tolko mi je to slatko kad se ona stidi cijela i toliko bude slatka. Odmah se osjećam da i Mili to osjeća." Iako priznaje da nije pratila show nakon svog izlaska, ističe da su osjećaji bili vidljivi golim okom: "Nisam gledala Love Island nakon što sam ispala, ali ono što sam vidjela unutra je da ima tu nešto."

icon-expand Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Od neugodnog prvog dojma do velikog prijateljstva

Odgovarajući na pitanje o kome je najviše promijenila mišljenje od početka showa pa sve do svog izlaska, Lara nije dvojila niti sekunde. Najveći zaokret u njezinim očima napravio je Nikola. Prisjetila se samog početka i prvog trenutka koji joj se nije svidio: "Najviši skok u mom gledanju ka nekoj osobi je imao Nikola. On je iz nečeg užasnog, jer je ispao seljak ono kad se nije pozdravio s nama na početku..." No, kako je vrijeme odmicalo, njihov se odnos potpuno transformirao: "...do osobe koju toliko volim. Ja njega toliko volim! Kad smo pričali bilo mi je toliko drago."

icon-expand Nikola i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo