Lara u suzama odbila Tonijevu ispriku i priznala da odustaje: 'Jesam li ja stvarno tako loša?'

Odnosi u vili postaju sve napetiji, a za Laru i Tonija čini se da nema povratka na staro. Nakon što ju je razočarao svojim ponašanjem, Lara je odlučila podvući crtu i u potpunosti ga prekrižiti iz svog iskustva u showu

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Iako je Toni pokušao izgladiti situaciju i ispričati se za svoje postupke, njegovi napori pali su u vodu. Priznao je da nije razmišljao o tome kako će se ona osjećati te da mu je iskreno žao, no njena reakcija bila je hladna. Za nju je ta priča u potpunosti gotova. Lara je jasno dala do znanja što misli o svom bivšem partneru. "Trenutno mi jako smeta njegovo nezrelo ponašanje", priznala je iskreno. Dodala je i kako smatra da uopće nije sazreo mentalno, zaključivši da je on fizički prelijep, ali da je mentalno nula.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Suze i pad samopouzdanja

Cijela situacija ostavila je snažan trag na Lari, koja se na kraju emotivno slomila pred ostalim islanderima. Nije mogla zadržati suze dok je promatrala kako se ostali parovi zbližavaju i razgovaraju. "Toni za mene više ne postoji, on je samo figura u vili", izjavila je jasno. Odlučila je da s njim nema više o čemu razgovarati i da ga smatra potpuno nebitnim prolaznikom. Slomljena zbog osjećaja usamljenosti, Lara je kroz suze podijelila svoje najveće strahove s ostalima. "Samo se osjećam kao da ja nisam ni za koga", rekla je utučeno.

icon-expand Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mili ju je pokušala utješiti, objašnjavajući joj da to što trenutno ne može pronaći osobu za sebe ne znači da ne vrijedi. Podsjetila ju je da jednostavno nije svatko za svakoga. Ipak, Lara je ostala pesimistična, izjavivši kroz suze kako, ako prve dvije osobe nisu bile za nju, vjerojatno neće biti ni treća. Ostaje za vidjeti kako će se Lara nositi s daljnjim izazovima u vili i hoće li uspjeti vratiti izgubljeno samopouzdanje. Njena ranjivost pokazala je koliko ovakvi intenzivni odnosi pod svjetlima reflektora mogu biti iscrpljujući.

icon-expand Lara, Love Island FOTO: RTL