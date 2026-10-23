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Lara u suzama preispituje svoje postupke: 'Shvatila sam da sam pogriješila, dugo me držao taj bijes'

Razgovor s voditeljicom Draganom Mićalović u Hot Listi ostavio je dubok trag na najmlađoj islanderici Lari

RTL.hr
23.10.2026 22:45

Dobronamjerna, ali izravna kritika voditeljice potaknula je Laru da dobro razmisli o svemu što se događalo i preispita vlastito ponašanje prema eliminiranom islanderu Toniju.

Vidno potresena i pod dojmom Gaginih riječi, Lara je odmah potražila podršku i iskreno mišljenje ostalih islandera u vili, ne bi li shvatila kako su drugi doživjeli čitavu dramu.

Zabrinuta zbog reakcija: 'Jesam li pretjerala?'

Zabrinuta zbog načina na koji je postupala i koliko je situacija otišla daleko, Lara nije skrivala sumnje u vlastite odluke dok je razgovarala s islanderima.

"Jeste li mislili da sam pretjerala s Tonijem? Ne bih ja nikada imala ljubavni odnos s njim, ali me iznimno dugo držao taj bijes...", iskrena je bila Lara, priznajući pred svima koliko su je negativne emocije obuzele u proteklim danima.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Priznanje u suzama: 'Bitno je priznati krivnju'

"Današnja Hot Lista pomogla mi je da gledam stvari iz nekog drugog kuta i da shvatim da sam pogriješila. Ali ja griješim, i mislim da svi griješimo... Samo je bitno da priznamo krivnju, da nastavimo dalje i naučimo nešto iz toga", rekla je Lara kroz suze.

Iako je proces učenja i odrastanja pred kamerama iznimno težak, najmlađa islanderica pokazala je zrelost priznajući svoje pogreške.

Gaga, Lara, Love Island Adria
Gaga, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

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