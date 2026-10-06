Lara uplakana kada je vidjela da je Anthony dao poseban dar Alisi: 'Za mene je ovo definitivno kraj. Kriv je samo Anthony!'

Tenzije u vili dosegnule su vrhunac kada je Lara doživjela potpuni emotivni slom. Jedan sasvim poseban detalj koji je primijetila na drugoj djevojci bio je dovoljan da shvati kako je njezinoj priči s Anthonyjem došao neopoziv kraj

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Dinamika među natjecateljima postala je izrazito napeta nakon što je Anthony prekinuo odnos s Larom i izvan zadanog izazova poljubio Alisu. Iako se Lara isprva trudila ostati smirena i pribrana, večernja zabava donijela joj je neočekivan emotivni udarac. Sve se prelomilo kada je njezin pogled pao na ruku nove odabranice njezina bivšeg partnera. Nije se radilo o običnom ukrasu, već o predmetu koji je za Laru imao posebnu težinu i o kojem su ranije intimno razgovarali. Kroz suze se prisjetila trenutka koji su dijelili samo dva tjedna ranije. "Meni je on rekao prije dvije nedjelje kad sam ga pitala zašto nosi narukvicu, rekao mi je da to ima za njega veliko sentimentalno značenje i da mu je baš važno, baš bitna", objasnila je razočarana Lara tražeći utjehu u razgovoru.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Potpuno crnilo i konačni rez

Trenutak spoznaje bio je izuzetno bolan za mladu natjecateljicu. Dok je pokušavala balansirati svoje emocije i normalno funkcionirati u vili, Lara je usred razgovora s Alijom primijetila prizor koji ju je u potpunosti dotukao. Vidjeti taj isti komad nakita, za koji je mislila da predstavlja nešto duboko i osobno, na ruci druge djevojke srušio joj je cijeli svijet. "I u toku razgovora sa Aljom sam primijetila da Alisa nosi tu narukvicu. I meni samo crnilo ovako", priznala je slomljeno, dodajući kako se zbog cijelog tog saznanja osjeća odvratno. Njezina tuga ubrzo je prerasla u jasnu rezignaciju, a sve iluzije koje je možda još potajno gajila prema Anthonyju rasplinule su se u jednoj sekundi.

icon-expand Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo