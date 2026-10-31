Lara, Vukašin, Stefan i Luka u zajedničkom izlasku: Omiljena ekipa podijelila trenutke iz noćnog provoda

Iako u vili Love Island Adria napetost raste iz dana u dan, ekipa je odlučila uzeti zasluženi predah i u stilu proslaviti Noć vještica na velikom tematskom partyju. Lara, Vukašin, Stefan i Luka udružili su snage i svojim maštovitim, ali i prilično izazovnim kostimima privukli apsolutno sve poglede na podiju.
Lara se pobrinula da večer prođe u znaku "stroge kontrole", pa je za ovu prigodu uskočila u ulogu policajke s policijskom kapom, lisicama i rekvizitom u obliku pištolja. U crnoj kombinaciji i s opasnim stavom, bez problema je "uhitila" Vukašina koji se pojavio s građevinskim šljemom i tregerima, no dvojac je spremno pozirao pred kamerama i pokazao sjajnu energiju.
Od krvavih detalja do kosturske šminke
Muški dio ekipe također se iznimno potrudio oko svojih strašnih izdanja. Stefan je odabrao raskopčanu crnu majicu i efektne detalje umjetne krvi na licu te na Instagramu uz fotografiju s Larom kratko poručio kako "farmuju auru".
Najviše pažnje ipak je privukao Luka, koji se za ovu prigodu transformirao u pravog kostura s vrhunskom šminkom preko cijelog lica i vrata. Sa širokim osmijehom i podignutim palčevima u prepunoj dvorani pod svjetlima spektakularnih instalacija u obliku pauka, Luka je jasno dao do znanja da je provod bio pun pogodak.
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