Lara, Vukašin, Stefan i Luka u zajedničkom izlasku: Omiljena ekipa podijelila trenutke iz noćnog provoda

Iako u vili Love Island Adria napetost raste iz dana u dan, ekipa je odlučila uzeti zasluženi predah i u stilu proslaviti Noć vještica na velikom tematskom partyju. Lara, Vukašin, Stefan i Luka udružili su snage i svojim maštovitim, ali i prilično izazovnim kostimima privukli apsolutno sve poglede na podiju.

Lara se pobrinula da večer prođe u znaku "stroge kontrole", pa je za ovu prigodu uskočila u ulogu policajke s policijskom kapom, lisicama i rekvizitom u obliku pištolja. U crnoj kombinaciji i s opasnim stavom, bez problema je "uhitila" Vukašina koji se pojavio s građevinskim šljemom i tregerima, no dvojac je spremno pozirao pred kamerama i pokazao sjajnu energiju.