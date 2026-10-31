Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Lara, Vukašin, Stefan i Luka u zajedničkom izlasku: Omiljena ekipa podijelila trenutke iz noćnog provoda

Lara, Vukašin, Stefan i Luka zamijenili su vilu podno sunca prepunom dvoranom i najatraktivnijim kostimima te dokazali da se itekako znaju zabavljati

RTL.hr
31.10.2026 10:10

Iako u vili Love Island Adria napetost raste iz dana u dan, ekipa je odlučila uzeti zasluženi predah i u stilu proslaviti Noć vještica na velikom tematskom partyju. Lara, Vukašin, Stefan i Luka udružili su snage i svojim maštovitim, ali i prilično izazovnim kostimima privukli apsolutno sve poglede na podiju.

Lara se pobrinula da večer prođe u znaku "stroge kontrole", pa je za ovu prigodu uskočila u ulogu policajke s policijskom kapom, lisicama i rekvizitom u obliku pištolja. U crnoj kombinaciji i s opasnim stavom, bez problema je "uhitila" Vukašina koji se pojavio s građevinskim šljemom i tregerima, no dvojac je spremno pozirao pred kamerama i pokazao sjajnu energiju.

Lara, Stefan, Love Island Adria
Lara, Stefan, Love Island Adria FOTO: Instagram

Od krvavih detalja do kosturske šminke

Muški dio ekipe također se iznimno potrudio oko svojih strašnih izdanja. Stefan je odabrao raskopčanu crnu majicu i efektne detalje umjetne krvi na licu te na Instagramu uz fotografiju s Larom kratko poručio kako "farmuju auru".

Najviše pažnje ipak je privukao Luka, koji se za ovu prigodu transformirao u pravog kostura s vrhunskom šminkom preko cijelog lica i vrata. Sa širokim osmijehom i podignutim palčevima u prepunoj dvorani pod svjetlima spektakularnih instalacija u obliku pauka, Luka je jasno dao do znanja da je provod bio pun pogodak.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Instagram

Ne propustite – Love Island Adria ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria lara love island stefan love island vukašin love island luka love island
Love Island Adria

Od planova za selidbu do oštrih provokacija: Otkriveno koji par ima najveće šanse opstati nakon showa

Moglo bi te zanimati

'Nikad nisam imala osjećaj da mogu vjerovati muškarcu': Alja otvorila dušu i priznala zašto je Anthony čovjek za nju

'Ponosna sam na tebe, Gašpere': Voditeljica ostala zatečena njihovom iskrenošću, pale i prve ozbiljne odluke

Od planova za selidbu do oštrih provokacija: Otkriveno koji par ima najveće šanse opstati nakon showa

Tko glumi ljubav, a tko igra igru za finale? Žestoke optužbe potresle vilu i izdvojile glavne taktičare

Konačno priznali sve tajne: Drina i Valentin otvorili karte i progovorili o romantičnim trenucima izvan vile

Oglasila se Lara po izlasku iz 'Love Island Adria': Pogledajte što je poručila svojim pratiteljima!

Pročitaj na Net.hr
Selmi Blair zbog napada prijeti sedam godina zatvora: Sada se prvi put oglasila
Halle Berry izgubila skrbništvo, oglasio se Olivier Martinez: 'Ne želim da naš sin mrzi svoju majku'
Skinuo se Jude Bellingham: Jedni se ruše u nesvijest, a drugi ga prozivaju zbog veličine uda
Atraktivne Međimurke na okupu: Pogledajte tko se zabavljao na studentskom partyju u Čakovcu
Trener hrvatskih korijena Bill Belichick prekinuo s 49 godina mlađom Jordan: Ona se viđa s drugima
Plavokosa slatkica Leonor više nije tako mala! Ovako danas izgleda buduća španjolska kraljica
Amanda Bynes pokazala novu figuru: Otkrila koliko je kilograma izgubila uz pomoć Ozempica
Taylor Swift reperu Nellyju platila 50.000 dolara za tri minute: Po njega je poslala i avion
Otac Meghan Markle prijavljen FBI-ju: U skladištu pronađene brojne uznemirujuće snimke
Korzo je ponovno bio modna pista: Pogledajte što su danas nosile zgodne Riječanke i Riječani