Lara završila u suzama, Anthony joj pružio utjehu: 'Baš sam mislio da ćemo biti zajedno do kraja, baš mi je draga'

Lara je doživjela težak emotivni slom kada je definitivno shvatila da s Tonijem nema zajedničku budućnost. Kroz teške trenutke i suze, najveća podrška bio joj je Anthony koji je pokazao veliko razumijevanje

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Nakon što je priznala da joj smeta Tonijeva nezrelost te da on za nju više ne postoji, Laru su preplavile snažne emocije. Nije mogla zadržati suze, potpuno slomljena situacijom u kojoj se našla i odnosima koji se ne razvijaju kako je priželjkivala. Plakala je i otvoreno govorila kako misli da nije dobra ni za koga. Kroz jecaje se pitala hoće li se ikome uopće svidjeti, vidno potresena onim što proživljava u vili. U jednom je trenutku potreseno upitala je li ona stvarno toliko loša osoba kada joj se ovakve stvari stalno događaju.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthonyjev prijateljski zagrljaj

Vidjevši u kakvom je stanju, Anthony je odmah reagirao i pružio joj prijeko potrebnu utjehu. Nije krio koliko mu je žao zbog svega što mlada djevojka prolazi pred svima. "Vidim koliko je teško Lari, trudit ću se biti tu za nju", izjavio je iskreno, dajući joj do znanja da u vili nije ostala sama. Njegove riječi bile su pune topline koja je u tom trenutku Lari bila neophodna za smirenje.

icon-expand Anthony i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo