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Lara završila u suzama, Anthony joj pružio utjehu: 'Baš sam mislio da ćemo biti zajedno do kraja, baš mi je draga'

Lara je doživjela težak emotivni slom kada je definitivno shvatila da s Tonijem nema zajedničku budućnost. Kroz teške trenutke i suze, najveća podrška bio joj je Anthony koji je pokazao veliko razumijevanje

RTL.hr
18.10.2026 22:00

Nakon što je priznala da joj smeta Tonijeva nezrelost te da on za nju više ne postoji, Laru su preplavile snažne emocije. Nije mogla zadržati suze, potpuno slomljena situacijom u kojoj se našla i odnosima koji se ne razvijaju kako je priželjkivala.

Plakala je i otvoreno govorila kako misli da nije dobra ni za koga. Kroz jecaje se pitala hoće li se ikome uopće svidjeti, vidno potresena onim što proživljava u vili. U jednom je trenutku potreseno upitala je li ona stvarno toliko loša osoba kada joj se ovakve stvari stalno događaju.

Lara, Anthony, Love Island Adria
Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthonyjev prijateljski zagrljaj

Vidjevši u kakvom je stanju, Anthony je odmah reagirao i pružio joj prijeko potrebnu utjehu. Nije krio koliko mu je žao zbog svega što mlada djevojka prolazi pred svima.

"Vidim koliko je teško Lari, trudit ću se biti tu za nju", izjavio je iskreno, dajući joj do znanja da u vili nije ostala sama. Njegove riječi bile su pune topline koja je u tom trenutku Lari bila neophodna za smirenje.

Anthony i Lara, Love Island Adria
Anthony i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prisjetio se i njihovih početaka te vlastitih očekivanja od cijelog iskustva. "Baš sam mislio da ćemo biti zajedno do kraja. Nije tako ispalo, ali i dalje je volim kao prijateljicu i baš mi je draga", zaključio je Anthony, pokazujući pravo prijateljstvo.

Dinamika odnosa u vili mijenja se iz dana u dan, donoseći nove drame. Ostaje za vidjeti hoće li ovi iskreni prijateljski trenuci pomoći Lari da konačno vrati izgubljeno samopouzdanje.

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