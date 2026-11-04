Leonarda i Matija posljednji napustili vilu na Tenerifeu uoči finala: 'Pravi pobjednici ovog showa su Anja i Gašper'

Leonarda i Matija posljednji je par koji je napustio Love Island Adria. Love Island Adria ima svojih četvero finalista! Glasanje za pobjednika završava danas u 21 sat. Za svog favorita gledatelji mogu glasati samo u Love Island Adria aplikaciji, koju je potrebno povezati s Voyo računom – jer samo Voyo korisnici imaju moć odlučiti tko pobjeđuje.

Leonarda i Matija očekivali su da će napustiti show. "Već su svi bili zatvoreni otprilike, jedino je Matija bio otvoren jer je bio bombshell kao i ja", objasnila je Leonarda. "Mislim da, što je i Leonarda rekla, to su veze koje traju dugo, oni su bliski, birao sam djevojke za date jer sam vidio neki potencijal, no to se završilo kako se završilo. Potrudio sam se najviše što sam mogao", zaključio je Matija i rekao da je od finalistica najviše njegov tip Alja.