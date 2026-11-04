Leonarda i Matija posljednji napustili vilu na Tenerifeu uoči finala: 'Pravi pobjednici ovog showa su Anja i Gašper'

Leonarda i Matija posljednji je par koji je napustio Love Island Adria. Love Island Adria ima svojih četvero finalista! Glasanje za pobjednika završava danas u 21 sat. Za svog favorita gledatelji mogu glasati samo u Love Island Adria aplikaciji, koju je potrebno povezati s Voyo računom – jer samo Voyo korisnici imaju moć odlučiti tko pobjeđuje.
Leonarda i Matija očekivali su da će napustiti show. "Već su svi bili zatvoreni otprilike, jedino je Matija bio otvoren jer je bio bombshell kao i ja", objasnila je Leonarda. "Mislim da, što je i Leonarda rekla, to su veze koje traju dugo, oni su bliski, birao sam djevojke za date jer sam vidio neki potencijal, no to se završilo kako se završilo. Potrudio sam se najviše što sam mogao", zaključio je Matija i rekao da je od finalistica najviše njegov tip Alja.
Leonarda, pak, ocjenjuje Anthonyja. "Poštujem odnos njega i Alje, stvarno su tvrdi par", zaključila je. Anja i Stefan su, kaže, drugačiji u vili nego izvana. "Prilično sam sve dobro procijenio, Valentin i Luka imaju više slojeva od onoga što prvobitno djeluje i to je malo složenija tema", jasan je Matija.
Odnos Mili i Luke iznenadio je oboje - Leonarda smatra da njihov odnos sumnjivo brzo napreduje, a slaže se i Matija. "Pravi pobjednici ovog showa su Anja i Gašper, iskreni su, prošli su puno toga, na njima najviše vidim da mogu biti vani zajedno", otkrila je Leonarda. "Rekao bih da su i Alja i Anthony pobjednici, obje priče zaslužuju da pobjede", zaključio je Matija.
Love Island Adria ima svojih četvero finalista! Glasanje za pobjednika završava danas u 21 sat. Za svog favorita gledatelji mogu glasati samo u Love Island Adria aplikaciji, koju je potrebno povezati s Voyo računom – jer samo Voyo korisnici imaju moć odlučiti tko pobjeđuje.