Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Leonarda i Matija posljednji napustili vilu na Tenerifeu uoči finala: 'Pravi pobjednici ovog showa su Anja i Gašper'

Za svog favorita gledatelji mogu glasati samo u Love Island Adria aplikaciji, koju je potrebno povezati s Voyo računom – jer samo Voyo korisnici imaju moć odlučiti tko pobjeđuje

RTL.hr
04.11.2026 10:20

Leonarda i Matija posljednji je par koji je napustio Love Island Adria. Love Island Adria ima svojih četvero finalista! Glasanje za pobjednika završava danas u 21 sat. Za svog favorita gledatelji mogu glasati samo u Love Island Adria aplikaciji, koju je potrebno povezati s Voyo računom – jer samo Voyo korisnici imaju moć odlučiti tko pobjeđuje.

Leonarda i Matija očekivali su da će napustiti show. "Već su svi bili zatvoreni otprilike, jedino je Matija bio otvoren jer je bio bombshell kao i ja", objasnila je Leonarda. "Mislim da, što je i Leonarda rekla, to su veze koje traju dugo, oni su bliski, birao sam djevojke za date jer sam vidio neki potencijal, no to se završilo kako se završilo. Potrudio sam se najviše što sam mogao", zaključio je Matija i rekao da je od finalistica najviše njegov tip Alja.

Leonarda, Matija, Love Island Adria
Leonarda, Matija, Love Island Adria FOTO: RTL

Leonarda, pak, ocjenjuje Anthonyja. "Poštujem odnos njega i Alje, stvarno su tvrdi par", zaključila je. Anja i Stefan su, kaže, drugačiji u vili nego izvana. "Prilično sam sve dobro procijenio, Valentin i Luka imaju više slojeva od onoga što prvobitno djeluje i to je malo složenija tema", jasan je Matija.

Odnos Mili i Luke iznenadio je oboje - Leonarda smatra da njihov odnos sumnjivo brzo napreduje, a slaže se i Matija. "Pravi pobjednici ovog showa su Anja i Gašper, iskreni su, prošli su puno toga, na njima najviše vidim da mogu biti vani zajedno", otkrila je Leonarda. "Rekao bih da su i Alja i Anthony pobjednici, obje priče zaslužuju da pobjede", zaključio je Matija.

Love Island Adria ima svojih četvero finalista! Glasanje za pobjednika završava danas u 21 sat. Za svog favorita gledatelji mogu glasati samo u Love Island Adria aplikaciji, koju je potrebno povezati s Voyo računom – jer samo Voyo korisnici imaju moć odlučiti tko pobjeđuje.

love island adria lonarda matija
Love Island Adria

Mili zapjevala Severinin hit, a Luka oduševio na gitari: 'Stvarno sam uživao gledajući!'

Moglo bi te zanimati

Anja u povjerljivom razgovoru otkrila što je brine u odnosu s Gašperom

Islanderice o Valentinu: 'Mislim da je sad shvatio da više ljudi u vili zna što radi'

Publika ih nije izglasala među favorite: Anthony i Alja se tik pred finale našli među ugroženima!

Mili zapjevala Severinin hit, a Luka oduševio na gitari: 'Stvarno sam uživao gledajući!'

Glasanje za pobjednički par je otvoreno: Ovo su finalisti koji se bore za glavnu nagradu u 'Love Island Adria'

Mali vodič za veliku odluku: Na što trebate paziti prije nego što date svoj glas za pobjednike 'Love Island Adria'!

Pročitaj na Net.hr
Policija im je za petama, a Kate povlači rizičan potez
Zaradila je milijune, pisala hitove za najveće zvijezde, a iza blještavila krila se tragedija
Cijela Dalmacija oplakuje Mišu: Zadrani mu priredili ispraćaj za pamćenje
Maja Šuput i Emil otkrili detalje veze: 'Ona kaže da me odbijala, ja imam drugačiju verziju'
Robert Pauletić oglasio se nakon Mišina ispraćaja: 'Tko ste vi da kritizirate? Sramite se!'
Imao je samo 12 godina kad je ostao bez oca: Ovako danas izgleda stariji sin Michaela Jacksona
Sjećate se ove zečice? S 18 godina uselila se Hefneru u vilu, a danas je mnogi ne bi prepoznali
Posljednji put u rodnom gradu: Šibenčani ispratili lijes Miše lampionima i bakljama
Dalmacija u suzama ispratila svog kralja: Pogrebna povorka s Mišinim lijesom prošla kroz more baklji
Ispraćaj Miše odjeknuo regijom: Pogledajte što pišu srpski i bosanskohercegovački mediji