Oboje su u novoj epizodi Bombaškoljke priznali da im je kasni ulazak u show otežao povezivanje jer su odnosi među kandidatima već bili čvrsti. Budući da nije bilo puno opcija, spojili su se, no brzo su shvatili da se u ključnim stvarima previše razlikuju i da su isključivo prijatelji.
Odjeća, alter ego i izazov s bebama
Matija je pojasnio da je njegova izjava o oblačenju partnerica izvučena iz konteksta te da preferira elegantniji stil, dok Leonarda smatra da ekskluziva u vezi leži u osobnosti i razmišljanju, a ne u Instagram profilu i odjeći.
U izazovu s umjetnim bebama Matija je preuzeo većinu brige dok se Leonarda osjećala loše, a priznao je da se osjećao kao samohrani otac te da je shvatio koliko je važno pažljivo birati osobu za roditeljstvo. Leonarda mu je na kraju pohvalila snalaženje.
Što publika ne vidi i tko su pobjednici
Poručili su da postoji dosta stvari koje vide iznutra, a publika ne. Izrazili su sumnju u odnos Mili i Luke zbog brzine i pazi li Luka previše na kamere, a osvrnuli su se i na poseban status Valentina i Drine. Za prave pobjednike Leonarda je izdvojila Anju i Gašpera, a Matija Alju i Anthonyja.
Cijelu novu epizodu emisije Bombaškoljka s Leonardom i Matijom pogledajte odmah na platfrmi Voyo!