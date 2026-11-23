Oboje su u novoj epizodi Bombaškoljke priznali da im je kasni ulazak u show otežao povezivanje jer su odnosi među kandidatima već bili čvrsti. Budući da nije bilo puno opcija, spojili su se, no brzo su shvatili da se u ključnim stvarima previše razlikuju i da su isključivo prijatelji.

Matija je pojasnio da je njegova izjava o oblačenju partnerica izvučena iz konteksta te da preferira elegantniji stil, dok Leonarda smatra da ekskluziva u vezi leži u osobnosti i razmišljanju, a ne u Instagram profilu i odjeći.

U izazovu s umjetnim bebama Matija je preuzeo većinu brige dok se Leonarda osjećala loše, a priznao je da se osjećao kao samohrani otac te da je shvatio koliko je važno pažljivo birati osobu za roditeljstvo. Leonarda mu je na kraju pohvalila snalaženje.