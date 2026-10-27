Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Leonarda stiže u Love Island Adria: 'Ima prelijepe oči, odmah idem u napad na Luku'

Leonarda (27) dolazi iz Samobora, odrasla je uz roditelje, starijeg brata i stariju sestru, s kojima je i danas jako bliska. Iako djeluje samouvjereno, ne otvara se baš svakome i pažljivo bira kome će dopustiti da joj se približi. Iza sebe ima tri ozbiljne veze

RTL.hr
27.10.2026 10:20

Leonarda u Love Island Adria dolazi kako bi osvojila Luku! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

Leonarda (27) dolazi iz Samobora, odrasla je uz roditelje, starijeg brata i stariju sestru, s kojima je i danas jako bliska. Iako djeluje samouvjereno, ne otvara se baš svakome i pažljivo bira kome će dopustiti da joj se približi. Iza sebe ima tri ozbiljne veze.

"Najbolje kvalitete su mi što sam suosjećajna, volim istraživati i smiješna sam. U muškarcu tražim čvrstog čovjeka, samopouzdanog, s dobrim životnim ciljevima, koji je također suosjećajan i smiješan", jasna je Leonarda. "U vili me najviše zanima Luka, odmah idem u napad na Luku. Planiram ga osvojiti svojom energijom, smislom za humor i otvorenošću", jasna je Leonarda. "Ima prelijepe oči", dodala je.

Leonarda, Love Island Adria
Leonarda, Love Island Adria FOTO: RTL

Kad je riječ o muškarcima, Leonarda ima prilično jasan ukus. Privlače je visoki, tamnokosi i njegovani muškarci vitkije građe, ali izgled je tek početak. Najvažniji su joj inteligencija, humor, samopouzdanje, spontanost i otvorena komunikacija. Voli zadirkivanje i muškarce koji znaju držati korak s njom, a ne one koji će joj stalno povlađivati i obasipati je komplimentima. Budući da je i sama dominantna, i u vezi i u intimnim odnosima, želi muškarca koji će joj predstavljati izazov, znati preuzeti inicijativu i neće se bojati pokazati karakter.

Na Love Island Adria prijavila se zbog avanture i zato što joj se sviđa sam koncept showa. Ne voli nepotrebne drame, ali ako je netko isprovocira, zna zauzeti stav i jasno pokazati da se neće povući. Ipak, kad su emocije u pitanju, nije uvijek spremna pokazati koliko je nešto pogađa. No hoće li uspjeti zadržati hladnu glavu kad se pojave ljubomora, privlačnost i konkurencija ili će na otoku ipak pokazati svoju ranjiviju stranu? Jedno je sigurno – Leonarda traži muškarca koji će je znati izazvati, a ne samo osvojiti komplimentima!

Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

leonarda love island adria
Love Island Adria

'On je mene toliko razuvjerio': Lidia priznala da je bacila oko na Anthonyja

Love Island Adria

Zdrave navike u dvoje: Loren i Roberto dokazali da najbolje funkcioniraju kada su tim

Moglo bi te zanimati

Zdrave navike u dvoje: Loren i Roberto dokazali da najbolje funkcioniraju kada su tim

Lara priznala što osjeća prema Anthonyju: 'Nedostaje mi da budemo bliski kao nekada'

Anthony ipak nije bio iskren? Alja ostala zatečena onim što joj je radio iza leđa

Rađa li se nova ljubavna priča? Luka donio jasnu odluku: 'Mili mi je prioritet, želim joj se posvetiti'

Gledatelji znaju sve, a sad je red na njih: Na velikom platnu razotkrivaju se tajne islandera

Spoiler alert! Nova bombshellica je stigla, ali ovoga puta pravila igre potpuno su drugačija

Pročitaj na Net.hr
Slavni glumac o izborima u Srbiji: 'Okončana dugogodišnja autoritarna vlast Aleksandra Vučića'
Tužitelj ucijenio Antu - evo koja je cijena slobode!
Zmija s dvije glave, sova u spavaćoj sobi: Slavni koji imaju neobične kućne ljubimce
Kome je pripala imovina Halida Bešlića? Srpski mediji otkrili vrtoglavu procjenu njegova bogatstva
Tko odustaje od utrke? Iskreno priznanje uzdrmalo timove: 'Razmišljam da ne idem dalje'
Je li ovo moguće? Neviđena pomama za ulaznicama u HNK-u, ljudi čekaju u redovima
Heidi Klum objavila djelić kostima za Noć vještica i zgrozila pratitelje: 'Jedva čekamo'
Rijetko ih viđamo zajedno: Robert Kurbaša pojavio se na premijeri sa lijepom suprugom Kristinom
Umrla Sonja Kastl, istaknuta hrvatska balerina i prva ravnateljica Baleta HNK-a
Glumica Sofia Vergara i pjevač Dan Reynold potakli glasine o vezi: 'Držali su se i za ruke'