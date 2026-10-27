Leonarda stiže u Love Island Adria: 'Ima prelijepe oči, odmah idem u napad na Luku'

Leonarda u Love Island Adria dolazi kako bi osvojila Luku! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!
Leonarda (27) dolazi iz Samobora, odrasla je uz roditelje, starijeg brata i stariju sestru, s kojima je i danas jako bliska. Iako djeluje samouvjereno, ne otvara se baš svakome i pažljivo bira kome će dopustiti da joj se približi. Iza sebe ima tri ozbiljne veze.
"Najbolje kvalitete su mi što sam suosjećajna, volim istraživati i smiješna sam. U muškarcu tražim čvrstog čovjeka, samopouzdanog, s dobrim životnim ciljevima, koji je također suosjećajan i smiješan", jasna je Leonarda. "U vili me najviše zanima Luka, odmah idem u napad na Luku. Planiram ga osvojiti svojom energijom, smislom za humor i otvorenošću", jasna je Leonarda. "Ima prelijepe oči", dodala je.
Kad je riječ o muškarcima, Leonarda ima prilično jasan ukus. Privlače je visoki, tamnokosi i njegovani muškarci vitkije građe, ali izgled je tek početak. Najvažniji su joj inteligencija, humor, samopouzdanje, spontanost i otvorena komunikacija. Voli zadirkivanje i muškarce koji znaju držati korak s njom, a ne one koji će joj stalno povlađivati i obasipati je komplimentima. Budući da je i sama dominantna, i u vezi i u intimnim odnosima, želi muškarca koji će joj predstavljati izazov, znati preuzeti inicijativu i neće se bojati pokazati karakter.
Na Love Island Adria prijavila se zbog avanture i zato što joj se sviđa sam koncept showa. Ne voli nepotrebne drame, ali ako je netko isprovocira, zna zauzeti stav i jasno pokazati da se neće povući. Ipak, kad su emocije u pitanju, nije uvijek spremna pokazati koliko je nešto pogađa. No hoće li uspjeti zadržati hladnu glavu kad se pojave ljubomora, privlačnost i konkurencija ili će na otoku ipak pokazati svoju ranjiviju stranu? Jedno je sigurno – Leonarda traži muškarca koji će je znati izazvati, a ne samo osvojiti komplimentima!
Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!