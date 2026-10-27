Leonarda stiže u Love Island Adria: 'Ima prelijepe oči, odmah idem u napad na Luku'

Leonarda u Love Island Adria dolazi kako bi osvojila Luku! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

Leonarda (27) dolazi iz Samobora, odrasla je uz roditelje, starijeg brata i stariju sestru, s kojima je i danas jako bliska. Iako djeluje samouvjereno, ne otvara se baš svakome i pažljivo bira kome će dopustiti da joj se približi. Iza sebe ima tri ozbiljne veze.

"Najbolje kvalitete su mi što sam suosjećajna, volim istraživati i smiješna sam. U muškarcu tražim čvrstog čovjeka, samopouzdanog, s dobrim životnim ciljevima, koji je također suosjećajan i smiješan", jasna je Leonarda. "U vili me najviše zanima Luka, odmah idem u napad na Luku. Planiram ga osvojiti svojom energijom, smislom za humor i otvorenošću", jasna je Leonarda. "Ima prelijepe oči", dodala je.