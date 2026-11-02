Lidia i Stefan napustili Love Island Adria: 'Voljela bih da pobijede Alja i Anthony'

Lidia i Stefan ispali su uoči finala Love Island Adria, a poslije ispadanja priznali su - pomalo im je žao što show napuštaju baš sad. "U meni su pomiješane emocije, zahvalna sam i sretna, ali i tužna - ima tu svašta nešto", otkrila je Lidia. "Ja sam super, no malo mi je krivo i tužan sam što se rastajem sa svim tim ljudima, ali sve u svemu bio sam spreman na to i super sam", zaključio je, pak, Stefan.

"Definitivno sam impulzivna, reagirala sam onako kako sam osjećala u tom trenutku, bili je pogrešno, ali to bih malo možda...", osvrnula se Lidia na situaciju s Lukom i priznala da bi bila manje impulzivna u odnosu s njim. "Fizički mi se u početku sviđala Mili, ali kako sam je upoznavao - to je prošlo, a Lara mi je bila ok, ali je mlada za mene. Kada sve sagledam, Lidia mi je top, ali s njom sam prijatelj", otkrio je Stefan.