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Love Island Adria

Lidia i Stefan napustili Love Island Adria: 'Voljela bih da pobijede Alja i Anthony'

Lidia i Stefan ispali su uoči finala Love Island Adria, a poslije ispadanja priznali su - pomalo im je žao što show napuštaju baš sad

RTL.hr
02.11.2026 11:05

Lidia i Stefan napustili su Love Island Adria, a nakon izlaska otkrili su koga vide u ulozi pobjednika. Finalni tjedan Love Island Adria je stigao! Otkrijte pobjednike prve sezone dating showa koji je oduševio regiju - u petak, 6. studenog na platformi Voyo!

Lidia, Stefan, Love Island Adria
Lidia, Stefan, Love Island Adria FOTO: RTL

Lidia i Stefan ispali su uoči finala Love Island Adria, a poslije ispadanja priznali su - pomalo im je žao što show napuštaju baš sad. "U meni su pomiješane emocije, zahvalna sam i sretna, ali i tužna - ima tu svašta nešto", otkrila je Lidia. "Ja sam super, no malo mi je krivo i tužan sam što se rastajem sa svim tim ljudima, ali sve u svemu bio sam spreman na to i super sam", zaključio je, pak, Stefan.

"Definitivno sam impulzivna, reagirala sam onako kako sam osjećala u tom trenutku, bili je pogrešno, ali to bih malo možda...", osvrnula se Lidia na situaciju s Lukom i priznala da bi bila manje impulzivna u odnosu s njim. "Fizički mi se u početku sviđala Mili, ali kako sam je upoznavao - to je prošlo, a Lara mi je bila ok, ali je mlada za mene. Kada sve sagledam, Lidia mi je top, ali s njom sam prijatelj", otkrio je Stefan.

Lidia, Stefan, Love Island Adria
Lidia, Stefan, Love Island Adria FOTO: RTL

"Nešto bi se dogodilo ranije, neki romantični klik", dodala je Lidia. Na mjestu pobjednika voljela bi vidjeti Anthonyja i Alju, on mi je najdraža osoba u kući", zaključila je. S njom se složio i Stefan, koji bi na mjestu pobjednika volio vidjeti Alju i Anthonyja, a ako ne - onda Anju i Gašpera!

Lidia i Stefan neće propustiti finale Love Island Adria, koje gledatelje na platformi Voyo očekuje u petak - 6. studenog!

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Love Island Adria

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