Lidia i Stefan ušli u Love Island Adria i jako dobro znaju što žele!

Dvoje novih bombshella ušlo je u vilu na Tenerifeu. Love Island Adria bogatiji je za Lidiju i Stefana, koji svoje simpatije prema pojedinim islanderima nisu skrivali. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

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Dvoje novih bombshella ušlo je u vilu na Tenerifeu. Love Island Adria bogatiji je za Lidiju i Stefana, koji svoje simpatije prema pojedinim islanderima nisu skrivali. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo! Lidia (30) dolazi iz Beograda i po zanimanju je instruktorica plesa te model. Predaje ples ženama, a uz to organizira plesače i modele za glazbene spotove i događanja. Samostalna je u poslu, odmalena piše, a trenutačno radi na knjizi o vlastitom životu. "Došla sam zbog drugačijeg životnog iskustva, htjela sam vidjeti što se ovdje događa. Ima tu puno toga zanimljivog", otkrila je Lidia. Dodala je i da joj je za oko zapeo Luka! "Djeluje mi prilično stabilno, zrelije od ostalih, cool je", dodala je nova bombshell. "Tu smo da se družimo, upoznamo, pa da vidimo", zaključila je.

icon-expand icon-close icon-close Lidia, Love Island Adria FOTO: RTL

Već je dvije godine slobodna, a iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu koja je trajala godinu i pol. Vjeruje da je bolje biti sam nego ostati u vezi samo zato da bi imao nekoga. Sebe opisuje kao impulzivnu osobu koja u ljutnji zna pogoditi tamo gdje najviše boli, zbog čega poslije često požali. U odnosima joj je važna otvorena komunikacija, a prošlost ju je naučila da ne želi ostajati u vezama koje više ne funkcioniraju. Kod muškarca traži stabilnost, iskrenost i emocionalnu otvorenost. Ne bi se borila za muškarca, ali priznaje da bi pokušala osvojiti i nekoga tko je već u vezi, ako joj djevojka nije prijateljica. U Love Island Adria dolazi zbog novog iskustva.

icon-expand Stefan, Love Island Adria FOTO: RTL