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Love Island Adria

Lidia i Stefan zajedno se vratili kući, pa otvorili karte: Evo tko po njima mora pobijediti!

Iako u vili nisu pronašli ljubavne partnere, iz showa odlaze bogatiji za snažno prijateljstvo, a pri izlasku su ogolili dušu i otkrili sve o greškama, simpatijama i favoritima

RTL.hr
03.11.2026 11:00

Završnica showa Love Island Adria donosi sve više uzbuđenja, a vila je ostala siromašnija za dva upečatljiva lica. Lidia i Stefan napustili su natjecanje te su se zajedno zaputili natrag u svoj rodni Beograd. Iako iz vile ne odlaze kao ljubavni par, njihov zajednički put kući potvrdio je da su u showu izgradili izuzetno blizak odnos.

Odmah po izlasku, izjave su dali Andriji Jo, social media voditelju showa, te otvoreno sumirali svoje dojmove. Na pitanje je li bilo nečega što smatra da je pogrešno napravila u vili, Lidia se osvrnula na svoj odnos s Lukom.

Lidia i Stefan, Love Island Adria
Lidia i Stefan, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Pa da, definitivno ono s čim se ja susrećem i kroz život, to je neka ta moja impulzivnost... Odreagirala sam iskreno i u skladu s onim kako sam osjetila u tom momentu. Bilo je pogrešno, ali eto", priznala je Lidia, dodavši kako bi danas, da ponovno uđe u vilu, bila znatno manje impulzivna u odnosu s njim.

Lidia i Luka, Love Island Adria
Lidia i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iskrenost o simpatijama i prognoza za veliko finale

S druge strane, Stefan je otkrio kako su se njegove simpatije prema djevojkama mijenjale tijekom boravka u vili. Kada ga je Andrija upitao je li postojala neka djevojka koja mu se svidjela, a da nije imao priliku bolje je upoznati, Stefan je ponudio vrlo izravan odgovor.

"Meni se svidjela Mili, ali nakon što sam je upoznao – ne. Na kraju krajeva, nijedna. Lidia mi je top, ali s njom sam prijatelj. Možda da se nešto dogodilo, da situacija nije bila takva ili da smo ušli mnogo ranije, nikad ne znaš...", iskren je bio Stefan.

Lidia, Stefan, Love Island Adria
Lidia, Stefan, Love Island Adria FOTO: RTL

Kada je došao red na prognozu pobjednika prve sezone, oboje su bili prilično složni oko toga tko zaslužuje krunu.

"Meni je Anthony najdraža osoba iz kuće, tako da on i Alja", poručila je Lidia. Stefan se složio s njezinim izborom, naglasivši kako pri odabiru pobjednika gleda najzanimljiviju priču. Tako da Anthony i Alja, a poslije toga Gašper i Anja", zaključio je Stefan prije nego što su se zajedno uputili prema Beogradu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

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