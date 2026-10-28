Lidia osudila dvoličnost u kući: 'Jučer si mi rekla da si me popljuvala, a šutjela si'

Najnoviji izazov 'Bicikl istine' donio je neočekivane prozivke, a Lidia je bez imalo suzdržavanja izdvojila Drinu i pokrenula žestoku raspravu o neizgovorenim zamjerkama

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U vili Love Island Adria islanderi su ovoga puta zaigrali popularni 'Bicikl istine'. Pravila su jednostavna, ali pitanja nikada nisu bezazlena. Jedan po jedan islander sjeda na bicikl i mora pedalirati dok mu ostali postavljaju pitanja. Ako je odgovor potvrdan, zvoni zvoncem, a ako nije istinit, mora zatrubiti. Na bicikl je sjela Lidia, a jedno od pitanja glasilo je: "Nervira li te neka djevojka u vili ili ti nije draga?" Lidia je bez puno razmišljanja ispalila: "Drina", čime je odmah privukla svu pažnju prisutnih te potom odlučila objasniti što joj je točno zasmetalo.

icon-expand icon-close icon-close Lidia, Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Otvoreni razgovor i neizgovorene zamjerke

Lidia je bez okolišanja podsjetila na situaciju koja joj je ostala u pamćenju te naglasila kako ne podnosi dvoličnost u odnosima. "Jučer prije filmske večeri si mi rekla da si me popljuvala. Mislim da tu nisi iskomunicirala neke stvari sa mnom koje si mislila, ali opet tvoje pravo", poručila joj je Lidia. Drina joj na to nije ostala dužna, već joj je hladnokrvno i izravno odgovorila na prozivke. "Nas dvije uopće nismo bliske. Nisam osjećala da ti moram nametati neko svoje mišljenje, da ja tebi sad pričam što mislim o tebi", uzvratila joj je Drina.

icon-expand Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo