Ljubav i elegancija na jednom mjestu: Drina očarala predivnom haljinom na proslavi uspjeha 'Love Islanda'

Nakon što su u velikom finalu odnijeli pobjedu i osvojili srca publike diljem regije, Drina i Valentin pojavili su se na proslavi u punom sjaju. Ipak, upravo je Drina svojim besprijekornim izgledom, prepoznatljivim bujnim kovrčama i nepogrešivim osjećajem za eleganciju privukla najviše pozornosti.
Osim glamurozne odjevne kombinacije, njezin najbolji dodatak bio je upravo zaljubljeni sjaj i osmijeh koji nije skidala s lica dok je uživala u društvu svog Valentina i ostalih kandidata.
Pobjednički duo koji ne prestaje oduševljavati
Od trenutka kada su kročili u vilu na Tenerifeu pa sve do glamurozne proslave, Drina i Valentin dokazali su da je njihova kemija itekako stvarna. Opušteni, nasmijani i nerazdvojni, proslavili su povijesni uspjeh projekta koji im je promijenio život.
Fotografije s događaja brzo su preplavile društvene mreže, a obožavatelji u komentarima ne prestaju nizati komplimente na račun pobjednice, slažući se u jednom – status najomiljenijeg para i pobjednika showa otišao je u prave ruke!
Ne propustite novu sezonu 'Love Island SAD'! Čekaju vas nove ljubavne avanture, vrući spojevi i neočekivani obrati – gledajte sve odmah ekskluzivno na Voyo!