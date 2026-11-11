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Love Island Adria

Ljubav i elegancija na jednom mjestu: Drina očarala predivnom haljinom na proslavi uspjeha 'Love Islanda'

Na svečanom eventu organiziranom povodom rekordnog uspjeha i završetka prve sezone 'Love Island Adria', sve su oči bile uprte u pobjednicu Drinu. U elegantnoj svijetlnoj haljini s prorezom, lijepa je islanderica potvrdila status zvijezde večeri

RTL.hr
11.11.2026 22:10

Nakon što su u velikom finalu odnijeli pobjedu i osvojili srca publike diljem regije, Drina i Valentin pojavili su se na proslavi u punom sjaju. Ipak, upravo je Drina svojim besprijekornim izgledom, prepoznatljivim bujnim kovrčama i nepogrešivim osjećajem za eleganciju privukla najviše pozornosti.

Osim glamurozne odjevne kombinacije, njezin najbolji dodatak bio je upravo zaljubljeni sjaj i osmijeh koji nije skidala s lica dok je uživala u društvu svog Valentina i ostalih kandidata.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Instagram

Pobjednički duo koji ne prestaje oduševljavati

Od trenutka kada su kročili u vilu na Tenerifeu pa sve do glamurozne proslave, Drina i Valentin dokazali su da je njihova kemija itekako stvarna. Opušteni, nasmijani i nerazdvojni, proslavili su povijesni uspjeh projekta koji im je promijenio život.

Fotografije s događaja brzo su preplavile društvene mreže, a obožavatelji u komentarima ne prestaju nizati komplimente na račun pobjednice, slažući se u jednom – status najomiljenijeg para i pobjednika showa otišao je u prave ruke!

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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