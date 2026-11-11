Ljubav i elegancija na jednom mjestu: Drina očarala predivnom haljinom na proslavi uspjeha 'Love Islanda'

Nakon što su u velikom finalu odnijeli pobjedu i osvojili srca publike diljem regije, Drina i Valentin pojavili su se na proslavi u punom sjaju. Ipak, upravo je Drina svojim besprijekornim izgledom, prepoznatljivim bujnim kovrčama i nepogrešivim osjećajem za eleganciju privukla najviše pozornosti.

Osim glamurozne odjevne kombinacije, njezin najbolji dodatak bio je upravo zaljubljeni sjaj i osmijeh koji nije skidala s lica dok je uživala u društvu svog Valentina i ostalih kandidata.