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Love Island Adria

Ljubav ipak pronašli izvan vile? Tara i Vukašin ponovno zajedno, fanovi oduševljeni

Bivši natjecatelji popularnog regionalnog dating showa 'Love Island Adria' izazvali su pravu pomutnju na društvenim mrežama. Iako su oboje relativno rano napustili luksuznu vilu u kojoj su tražili srodnu dušu, čini se da je njihov romantični odnos tek počeo procvjetati izvan televizijskih ekrana

RTL.hr
30.09.2026 15:58

Nedavna objava na TikToku koju je podijelio kreator sadržaja Vukašin potaknula je lavinu pozitivnih reakcija i komentara brojnih gledatelja. U kratkom, ali vrlo upečatljivom videozapisu, Vukašin i Tara, prikazani su kako uživaju u zajedničkoj i opuštenoj večeri. Uz opis koji glasi "POV: svako večer u 20:00h", mladi par opušteno sjedi na kauču u dnevnom boravku, jede pizzu iz dostave i gleda upravo emisiju u kojoj su do nedavno sudjelovali. Vukašin nježno grli Taru koja ne skida široki osmijeh s lica, čime su obožavateljima jasno dali do znanja da se njihova povezanost nastavila i nakon završetka napornog televizijskog snimanja.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, prva sezona ovog natjecateljskog formata započela je sredinom rujna, a snima se u luksuznoj vili na Tenerifima gdje se okupljaju slobodni kandidati iz cijele regije u potrazi za pravom ljubavi. Tijekom boravka u izoliranoj vili, Vukašin i Tara bili su par, no stroga pravila igre i nepredvidive okolnosti brzo su ih razdvojile. Vukašin je bio prvi kandidat koji je neslavno napustio otok već sedmog dana, dok je Tara eliminirana samo četiri dana kasnije. Kada je napustio show, Vukašin nije skrivao svoje prave emocije. 

Iskreno je izjavio kako osjeća tugu zbog odlaska i da mu već svi nedostaju, a taj prerani rastanak očito je ostavio dubok trag. Unatoč ranom izlasku, Tara je u intervjuima nakon svog ispadanja potpuno otvoreno priznala kako smatra da je njezina veza s Vukašinom bila iznimno posebna te je čvrsto najavila da će mu se svakako javiti čim joj se vrati mobitel. Sudeći prema novim objavama koje su preplavile internet, to je obećanje brzo i ispunila.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria
Love Island Adria

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