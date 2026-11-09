Ljubav izvan vile još je slađa: Pobjednici 'Love Islanda' Drina i Valentin raznježili opuštenim trenucima iz Zagreba

Izolacija, sunce i kamere koje su ih pratile na svakom koraku sada su iza njih – pobjednici prve sezone 'Love Island Adria' stigli su u Zagreb i odmah dali do znanja da im vanjski svijet i te kako odgovara.
Drina je na svom profilu podijelila seriju fotografija koje su u trenu privukle veliku pažnju. Pozirajući u opuštenim, ali upečatljivim modnim izdanjima uz opis "Šljockica Zg blejica u pravom svetu", pokazala je da se par savršeno snašao nakon povratka u stvarnost.
Intimni kadrovi i opuštanje s pogledom na grad
Drina je objavila fotografije na kojima s Valentinom uživa u opuštenoj atmosferi s predivnim pogledom na Zagreb. Romantični trenuci s kreveta, zagrljaji i ležernost pokazuju da je njihova veza, stvorena pod budnim okom kamera, nastavila cvjetati i daleko od televizijskih ekrana.
Fotografije su u kratkom roku skupile desetke tisuća lajkova i brojne komentare oduševljenih fanova koji im poručuju da izgledaju sjajno, a podršku u komentarima nisu skrivale ni ostale kolege iz showa. Čini se da pobjednički par punim plućima uživa u svakom trenutku svoje nove zajedničke avanture.
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