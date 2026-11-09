Ljubav s Tenerifea nastavlja se u gradu: Alja i Anthony spremni za najveći test vanjskog svijeta

Za Alju i Anthonyja stvarni svijet počeo je u punom sjaju. Nakon što su napustili sunčane Tenerife i s ostatkom finalista sletjeli u metropolu, ovaj par ne krije koliko uživa u trenucima izvan televizijskih kamera.

Na najnovijim fotografijama koje su podijelili s obožavateljima, Alja i Anthony poziraju u iznimno prisnim i opuštenim izdanjima. Bilo da se radi o opuštenom druženju na kauču u ležernoj odjeći ili noćnom izlasku gdje poziraju u stiliziranim kombinacijama ispred ogledala, jasno je da je njihova kemija jednako snažna i u vanjskom svijetu.