Ljubav s Tenerifea nastavlja se u gradu: Alja i Anthony spremni za najveći test vanjskog svijeta

Za Alju i Anthonyja stvarni svijet počeo je u punom sjaju. Nakon što su napustili sunčane Tenerife i s ostatkom finalista sletjeli u metropolu, ovaj par ne krije koliko uživa u trenucima izvan televizijskih kamera.
Na najnovijim fotografijama koje su podijelili s obožavateljima, Alja i Anthony poziraju u iznimno prisnim i opuštenim izdanjima. Bilo da se radi o opuštenom druženju na kauču u ležernoj odjeći ili noćnom izlasku gdje poziraju u stiliziranim kombinacijama ispred ogledala, jasno je da je njihova kemija jednako snažna i u vanjskom svijetu.
Pred njima je veliki test
Iako trenutno upijaju svaki zajednički sekundu u Zagrebu, oboje su svjesni da ih ubrzo očekuje test o kojem su otvoreno razgovarali još tijekom boravka u vili – život na dvije adrese i veza na daljinu.
Kada se slegne prašina oko povratka i obaveza, pred njima je izazov usklađivanja svakodnevice i putovanja. No, sudeći po osmijesima, bliskosti i energiji kojom zrače na novim fotografijama, Alja i Anthony odlučni su dokazati da daljina za njihovu priču ne predstavlja prepreku.
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