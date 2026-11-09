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Love Island Adria

Ljubav s Tenerifea nastavlja se u gradu: Alja i Anthony spremni za najveći test vanjskog svijeta

Nakon završetka prve sezone 'Love Island Adria', Alja i Anthony pokazali su kako izgledaju njihovi prvi zajednički trenuci u stvarnom svijetu, a novim objavama potvrdili su da su nerazdvojni

RTL.hr
09.11.2026 22:00

Za Alju i Anthonyja stvarni svijet počeo je u punom sjaju. Nakon što su napustili sunčane Tenerife i s ostatkom finalista sletjeli u metropolu, ovaj par ne krije koliko uživa u trenucima izvan televizijskih kamera.

Na najnovijim fotografijama koje su podijelili s obožavateljima, Alja i Anthony poziraju u iznimno prisnim i opuštenim izdanjima. Bilo da se radi o opuštenom druženju na kauču u ležernoj odjeći ili noćnom izlasku gdje poziraju u stiliziranim kombinacijama ispred ogledala, jasno je da je njihova kemija jednako snažna i u vanjskom svijetu.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Instagram

Pred njima je veliki test

Iako trenutno upijaju svaki zajednički sekundu u Zagrebu, oboje su svjesni da ih ubrzo očekuje test o kojem su otvoreno razgovarali još tijekom boravka u vili – život na dvije adrese i veza na daljinu.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Instagram

Kada se slegne prašina oko povratka i obaveza, pred njima je izazov usklađivanja svakodnevice i putovanja. No, sudeći po osmijesima, bliskosti i energiji kojom zrače na novim fotografijama, Alja i Anthony odlučni su dokazati da daljina za njihovu priču ne predstavlja prepreku.

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