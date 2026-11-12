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Love Island Adria

Ljubavna iskra koja se ne gasi: Pogledajte put Nikole i Anamarije i kako danas uživaju izvan 'Love Island Adria'

Iako su kamere u luksuznoj vili na Tenerifeu ugašene, ljubavna priča Nikole i Anamarije nastavlja se punim intenzitetom. Ovaj simpatični par iz dana u dan dokazuje da je njihova povezanost bila stvarna, a njihovi zajednički trenuci u vanjskom svijetu osvajaju društvene mreže

RTL.hr
12.11.2026 09:00

Njihovo putovanje u 'Love Island Adria' nije bilo bez izazova, no od samog početka bilo je jasno da između Nikole i Anamarije postoji posebna kemija. Kroz uspone, padove i nepredvidive momente, gradili su odnos temeljen na povjerenju, iskrenim razgovorima i obostranoj podršci.

Anamarija, Nikola, Love Island Adria
Anamarija, Nikola, Love Island Adria FOTO: Instagram

Gledatelji su s nestrpljenjem pratili svaki njihov korak, a trenutak kada su napustili vilu bio je samo početak onoga što ih čeka izvan showa.

Anamarija i Nikola, Love Island Adria
Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Instagram

Uživanje u vanjskom svijetu i neraskidiva povezanost

Nakon izlaska iz projekta, Nikola i Anamarija nastavili su gdje su stali. Zajednička putovanja, opuštene večeri i romantične fotografije na društvenim mrežama potvrđuju da je njihov odnos u vanjskom svijetu postao još dublji i stabilniji.

Anamarija i Nikola, Love Island Adria
Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Instagram

Obožavatelji s oduševljenjem prate njihove nove avanture, a par ne skriva koliko uživa u svakom zajedničkom trenutku daleko od televizijskih kamera. Njihova reakcija i zaljubljeni osmijesi jasno govore da je ovo par čija najbolja poglavlja tek slijede!

Anamarija i Nikola, Love Island Adria
Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Instagram

Cijelu njihovu emotivnu priču, tajne iz vile i ekskluzivne detalje o tome kako danas funkcioniraju možete pogledati u novoj epizodi 'Bombaškoljke', kao i sve uzbudljive trenutke sezone – ekskluzivno na Voyo!

Ne propustite i uzbuđenja u novoj sezoni 'Love Island SAD'.

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