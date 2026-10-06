Ljubavne dileme! Lara traži savjet od Anje: 'Je li tebi moj odnos s Anthonyjem izgleda fejk?'

Sve je počelo kada je Lara otvoreno upitala Anju izgleda li njezin odnos s Antonhyjem lažno. Njezine sumnje nisu došle niotkuda, već su rezultat višednevne distance. Priznala je kako joj se Anthony ne obraća već četiri dana, što ju je jako pogodilo i natjeralo na razmišljanje o budućnosti njihovog odnosa.

Dodatni udarac njezinu samopouzdanju zadao je razgovor sa Stefanom, koji joj je rekao da ju Anthony gleda samo kao sigurnu opciju. Lara je prijateljici priznala kako osjeća da se ona njemu sviđa puno manje nego on njoj. Zbog svega toga osjeća se nesigurno i pod hitno želi raščistiti situaciju.