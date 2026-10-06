Ljubavne dileme! Lara traži savjet od Anje: 'Je li tebi moj odnos s Anthonyjem izgleda fejk?'

Sve je počelo kada je Lara otvoreno upitala Anju izgleda li njezin odnos s Antonhyjem lažno. Njezine sumnje nisu došle niotkuda, već su rezultat višednevne distance. Priznala je kako joj se Anthony ne obraća već četiri dana, što ju je jako pogodilo i natjeralo na razmišljanje o budućnosti njihovog odnosa.
Dodatni udarac njezinu samopouzdanju zadao je razgovor sa Stefanom, koji joj je rekao da ju Anthony gleda samo kao sigurnu opciju. Lara je prijateljici priznala kako osjeća da se ona njemu sviđa puno manje nego on njoj. Zbog svega toga osjeća se nesigurno i pod hitno želi raščistiti situaciju.
Djela, a ne riječi
Anja joj je pružila iskren i direktan savjet, onako kako to prave prijateljice i rade. Poručila joj je da ne sluša samo ono što joj se govori, već da obrati pažnju isključivo na djela, jer upravo manjak komunikacije i pažnje govori najviše o stanju njihove veze. Savjetovala joj je da sjedne s njim i otvoreno porazgovara o svojim osjećajima.
Lara se složila s tim pristupom, naglasivši kako u stvarnom životu nikada ne bi trpjela takav tretman te da sigurno ne planira biti nečiji rezervni plan. Odlučila je taj ključni razgovor odraditi smireno, čiste glave i bez ikakve nepotrebne drame.
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